 Pe nepregătite în viața de adult. Ce drepturi mai ai după liceu. „Am aflat că nu mai sunt asigurat” | adevarul.ro
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Pe nepregătite în viața de adult. Ce drepturi mai ai după liceu. „Am aflat că nu mai sunt asigurat”

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Ai terminat liceul, ai luat sau nu Bacalaureatul, nu te-ai înscris la facultate și nici la o școală postliceală. Pierzi, la scurt timp, mai multe drepturi. Emoții poți să ai însă și dacă alegi să-ți continui studiile.

Odată cu absolvirea liceului tinerii își pot pierde anumite drepturi
Odată cu absolvirea liceului tinerii își pot pierde anumite drepturi Foto: Shutterstock

După finalizarea studiilor liceale începe, din punct de vedere administrativ, o perioadă în care trebuie să știi ce faci mai departe. Dacă îți continui studiile, lucrurile sunt oarecum mai simple, calitatea de student sau de elev la școala postliceală conferindu-ți drepturi similare cu cele de elev. Dacă alegi în schimb să nu o faci, trebuie să știi unde te înregistrezi, ce drepturi ai, când poți primi indemnizație de șomaj, ce se întâmplă cu asigurarea de sănătate și ce alternative ai dacă nu ai încă un loc de muncă.

Ce faci dacă ai absolvit liceul în 2026

Când termini liceul, statul nu îți trimite automat un „kit de intrare în viața de adult”, deși sunt instituții care atrag atenția din vreme asupra anumitor pași birocratici pe care îi ai de făcut pentru a nu rata anumite drepturi de care ai putea beneficia.

O astfel de instituție este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, la care trebuie să te înscrii în termen de 60 de zile de la momentul absolvirii (dacă ai susținut Bacalaureatul, termenul curge de la momentul rezultatului care demonstrează că ai promovat, dacă nu ai dat examenul sau l-ai picat, de la momentul încheierii cursurilor, acesta fiind motivul pentru care reprezentanții AJOFM au comunicat din vreme necesitatea înregistrării în baza de date).

De ce contează înscrierea la o asemenea instituție? Pentru că statutul de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă (de menționat că acest statut îl poți obține și după expirarea celor 60 de zile, în schimb, dacă depășești termenul, nu mai ai dreptul la indemnizație de șomaj) îți aduce beneficii precum: servicii de mediere pe piața muncii (consilieri te pot ajuta să-ți găsești de muncă); servicii de consiliere profesională; cursuri de formare, anumite măsuri de stimulare a ocupării (poți beneficia la angajare de diverse prime prin intermediul serviciului public de ocupare, în funcție de situația individuală); indemnizație de șomaj, timp de 6 luni.

Deși cuantumul indemnizației de șomaj nu este mare (în prezent are valoarea de 330 lei/lună, adică 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință care este stabilit la 660 de lei), îți mai aduce un avantaj pe care altfel îl pierzi: ești în continuare asigurat în sistemul național de sănătate.

Mai sunt asigurat la sănătate dacă nu continui școala?

Dacă alegi să nu-ți continui studiile, lucrurile se complică substanțial în situația în care nu înregistrezi venituri. Dacă te înregistrezi în baza de date a AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă și devii șomer indemnizat, cum am explicat mai sus, îți menții calitatea de asigurat în sistemul social de asigurări de sănătate pe perioada celor 6 luni.

Dacă în schimb îți continui studiile, rămâi în continuare asigurat la sănătate, însă doar dacă urmezi cursurile la zi și dacă școala postliceală/facultatea, de stat sau privată, este acreditată sau autorizată de Ministerul Educației (prin ARACIP sau ARACIS).

Nu e nevoie să faci niciun demers personal, pentru că în mod normal instituțiile de învățământ transmit listele cu elevii și studenții înmatriculați direct către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

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Ce se întâmplă în vacanță

Deși astăzi se întâmplă mai rar, între momentul absolviri studiilor liceale și cel al dobândirii calității de student pot să mai apară erori. „Am mers la medicul de familie pentru un bilet de trimitere la Oftalmologie și am aflat că nu mai sunt asigurat”, este cazul unui absolvent de liceu din această vară, care de la 1 octombrie 2026 va urma cursurile facultății.

Teoretic, situația sa este generată de o eroare de sistem, pentru că, din explicațiile CNAS care se regăsesc chiar pe site-ul oficial al instituției, „tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, dacă nu  realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor”. CNAS indică și baza legală, respectiv art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Dacă se întâmplă ca la interogarea sistemului un furnizor de servicii medicale să-ți spună că nu mai ai calitatea de asigurat, ai de făcut un pas birocratic, respectiv trebuie să depui la CJAS un document prin care să-și dovedești calitatea de elev/absolvent de liceu/student.

Pentru menținerea calității de asigurat, tinerii cu vârsta de peste 18 ani vor depune/transmite casei de asigurări de sănătate de care aparțin copia actului de identitate valabil la data solicitării, precum și un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, vor  transmite  la casa de asigurări un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale”, mai indică CNAS.

O altă situație în care absolvenții de liceu își pot pierde calitatea de asigurat este cea în care înregistrează venituri. Astfel, dacă te angajezi, îți pierzi calitatea de asigurat gratuit indiferent de suma pe care o încasezi lunar prin contract de muncă. Dacă înregistrezi alte tipuri de venit, adică nu încasezi salariu, îți pierzi calitatea de asigurat gratuit atunci când depășești pragul de șase salarii minime brute pe economie în 12 luni. De la acest plafon ai de asemenea obligația să depui Declarația Unică la ANAF și să plătești singur CASS.

Într-o situațe delicată sunt și absolvenții de liceu care așteaptă în prezent să susțină   examen de admitere la școli postliceale din cadrul MAI sau MAPN. De la 1 octombrie aceștia își vor pierde calitatea de asigurat, înainte de a o dobândi pe cea de elev la școala postliceală (cei care sunt admiși), procedura de admitere în cazul acestor școli nefiind deocamdată demarată.

Aspecte de rezolvat și dacă beneficiezi de pensie de urmaș

Elevii și studenții care beneficiază de pensie de urmaș în urma decesului părintelui au obligația, dacă au peste 16 ani (până la această vârstă pensia se acordă fără obligații), ca în fiecare toamnă să prezinte documente doveditoare ale calități de elev/student (pensia de urmaș se acordă și studenților, până la vârsta de 26 ani), în caz contrar plata drepturilor de pensie fiind suspendată începând cu luna noiembrie.

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