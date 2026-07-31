 Absolvenții fără BAC, termen-limită să se înregistreze la AJOFM pentru indemnizația de șomaj. „Beneficii au și după această dată” | adevarul.ro
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Absolvenții fără BAC, termen-limită să se înregistreze la AJOFM pentru indemnizația de șomaj. „Beneficii au și după această dată”

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Absolvenții de liceu care nu s-au înscris la Bacalaureatul 2026 sau nu l-au promovat mai au foarte puțin timp la dispoziție să se prezinte la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă dacă vor să primească indemnizație.

Șomerii pot beneficia de servicii variate dacă se înregistrează la AJOFM FOTO: arhiva/A.M.
Șomerii pot beneficia de servicii variate dacă se înregistrează la AJOFM FOTO: arhiva/A.M.

Înscrierea la Agenția Județeană a Forței de Muncă (AJOFM) în termen de 60 de zile de la absolvirea unei forme de învățământ le dă absolvenților dreptul să primească, timp de 6 luni, indemnizație de șomaj. Deși nu este o sumă mare, pentru mulți tineri aceasta poate fi un sprijin important în perioada în care sunt în căutarea unui loc de muncă.

În cazul absolvenților de liceu care fie nu s-au înscris să susțină examenul de Bacalaureat, fie au făcut-o, dar nu l-au promovat, termenul limită se apropie cu pași repezi. În 4 august expiră cele 60 de zile de la absolvire. Chiar și după această dată există în schimb beneficii în urma înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Unde te înregistrezi, ce documente sunt necesare

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în baza de date a serviciului public de ocupare se face la agențiile locale/punctele de lucru ale agențiilor județene ale forței de muncă la care este arondată localitatea de domiciliu.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:

- actul de identitate;

- diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;

- curriculum Vitae;

- declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;

- acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

În ce condiții se acordă indemnizația

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților pentru o perioadă de 6 luni, la cerere. Are un cuantum de 330 lei/lună, iar banii încep să fie virați șomerului la expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii.

O mențiune importantă este aceea că de indemnizație nu beneficiază cei care s-au înregistrat ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care de asemenea s-au înscris într-o altă formă de învățământ (este cazul absolvenților de școală profesională care se înscriu la liceu, a absolvenților de liceu care se înscriu, fără diplomă de Bacalaureat, la școlile postliceale etc.).

De asemenea, indemnizația se suspendă dacă șomerul între timp se angajează, indiferent de perioada lucrată.

„Pot să beneficieze gratuit de formare”

Nacisa Șerba, director adjunct al AJOFM Olt, a explicat pentru „Adevărul” că beneficiile înregistrării în baza de date a serviciului public de formare ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă nu se rezumă la indemnizația de șomaj. Un alt aspect important de menționat este acela că înregistrarea se poate face în orice moment, doar că după expirarea celor 60 de zile de la absolvire șomerii nu mai pot primi indemnizația de șomaj, în schimb rămân valabile celelalte beneficii.

Pot să beneficieze gratuit de formare, pot fi cooptați în diverse proiecte și programe. De asemenea, la încadrare beneficiază de diverse facilități financiare, în funcție și de statutul lor, de domiciliu, de vârstă, de situația familială. În momentul în care se înregistrează la agenție, pot beneficia de informare și consiliere gratuită, de mediere gratuită, formare profesională gratuită, în funcție și de ceea ce avem noi planificat”, a precizat Șerban.

Statutul de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă le mai dă tinerilor posibilitatea să fie recrutați și în cadrul proiectelor derulate de alte entități de formare. Deseori proiectele presupun derularea unui curs de calificare la finalul căruia se oferă și o primă. Primele, în funcție de numărul de ore alocate cursului, pot fi substanțiale.

Participarea la cursurile de formare este susținută de asemenea și prin decontarea cheltuielilor de transport. Pentru anumite cursuri – cum sunt cele pentru meserii din domenii precum estetică și îngrijire sau alimentație publică - se decontează inclusiv analizele medicale necesare la demararea programului, a mai precizat directorul-adjunct al AJOFM Olt.

Cursurile la care se ocupă rapid locurile sunt, de obicei, cele destinate șomerilor cu studii superioare. Mulți absolvenți, au mai observat consilierii din cadrul AJOFM, ezită să se înscrie la cursuri sau au probleme cu prezența.

Deși termenul-limită de înregistrare pentru a beneficia de indemnizație se apropie de final, doar aproximativ 10% din totalul celor care s-ar fi calificat s-au grăbit să-și depună documentele la AJOFM.

Dintre absolvenții liceelor tehnologice, acolo unde rrata de promovare la examenul ed bacalaureat nu a fost foarte mare, o parte au planuri de a pleca peste hotare (sau au făcut-o deja), alții se înscriu la școli postliceale.

Trebuie să știe că pot veni și după 4 august, oportunități vor fi pentru ei, dar nu cu indemnizație”, a mai spus Șerban.

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