 Pauza de prânz a românilor se scurtează. Aproape 8 din 10 angajați termină masa în cel mult 30 de minute | adevarul.ro
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Pauza de prânz a românilor se scurtează. Aproape 8 din 10 angajați termină masa în cel mult 30 de minute

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Pauza de prânz a angajaților români s-a scurtat în ultimul an, deși majoritatea celor chestionați spun că aceasta îi ajută să-și recapete energia și să se concentreze mai bine. Potrivit unui studiu, 78% dintre angajați petrec cel mult 30 de minute la masa de prânz, față de aproximativ 70% în 2025.

O angajată mănâncă la calculator
Pauza de prânz a angajaților români s-a scurtat în ultimul an Foto: arhivă

În același timp, aproape 7 din 10 angajați spun că sar peste masa de prânz zilnic sau ocazional. Volumul de muncă și ritmul ridicat al zilei de lucru sunt printre factorii care determină comprimarea sau eliminarea pauzei.

Mai puțin timp pentru prânz

Datele studiului Edenred arată o creștere de aproximativ opt puncte procentuale într-un singur an a ponderii angajaților care petrec cel mult 30 de minute la masa de prânz.

Dacă în 2025 aproximativ 70% dintre respondenți se încadrau în această categorie, în 2026 proporția a ajuns la 78%.

Tendința apare în contextul în care pauza de prânz este adesea sacrificată pentru a face față volumului de muncă. În total, 69% dintre cei chestionați spun că omit masa de prânz fie în fiecare zi, fie ocazional.

Pentru angajați, pauza are efect asupra energiei și concentrării

Deși este tot mai scurtă sau este uneori eliminată, pauza de prânz este asociată de cei mai mulți respondenți cu efecte pozitive asupra modului în care se simt și lucrează în a doua parte a zilei.

Astfel, 65% dintre participanții la studiu spun că masa de prânz le aduce mai multă energie și concentrare. Pentru 39%, prânzul este asociat cu o stare de bine și un plus de energie, în timp ce 26% spun că observă o creștere a capacității de concentrare.

Un alt element important este interacțiunea cu colegii. Pentru 44% dintre respondenți, conversațiile cu colegii reprezintă cea mai plăcută parte a pauzei de prânz.

Alimentația ocupă o parte importantă din buget

Presiunea asupra bugetului se reflectă și în cheltuielile pentru alimentație. Potrivit studiului, 65% dintre respondenți spun că alocă alimentației mai mult de 30% din bugetul total.

În acest context, participanții consideră că tichetele de masă contribuie la bugetul disponibil pentru mese. Studiul arată că 83% dintre angajați spun că, în lipsa acestora, și-ar pierde o parte din puterea de cumpărare.

Totodată, majoritatea respondenților consideră că o creștere a valorii tichetelor de masă ar avea un efect asupra calității prânzului.

Comprimarea pauzei de prânz nu este un fenomen specific României. Potrivit Global Eating at Work Survey, realizat în 2023 de Compass Group pe un eșantion de 35.000 de angajați din 26 de țări, durata medie a pauzei de prânz era de 35 de minute.

Același studiu arăta că angajații cu normă întreagă omit cel puțin o pauză de prânz în fiecare săptămână.

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