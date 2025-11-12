Tichetele de masă vor avea o valoare maximă de 45 de lei, în loc de 40 de lei. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților

Tichetele de masă vor avea valoarea maximă de 45 de lei în loc de 40 de lei cât era stabilit anterior, potrivit unui amendament aprobat în plen.

Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masă de la 40 de lei la maximum 45 de lei, potrivit unui amendament aprobat în plen, relatat de Agerpres.

Noua reglementare stabilește că „valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei”, majorarea urmând să se aplice după promulgarea legii. Inițial, proiectul prevedea o limită maximă de 40 de lei pentru fiecare tichet, începând cu 1 ianuarie 2024.

De asemenea, actul normativ conține o prevedere referitoare la tichetele de creșă, stabilind că, în situația în care acestea nu pot fi emise pe suport electronic, angajatorul va achita direct contravaloarea către creșa sau instituția unde copilul angajatului este înscris.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol decizional, ceea ce înseamnă că documentul va fi trimis spre promulgare către președintele României, Nicușor Dan.

Majorarea intervine după proteste sindicale din luna trecută, la care au participat mii de angajați. Inițial, negocierile dintre Guvern, patronate și sindicate prevedeau o creștere până la 50 de lei.

Pentru angajați, tichetele de masă rămân impozabile, fiind supuse atât contribuției la Sănătate, cât și unui impozit de 10%, toate costurile fiind suportate de beneficiari.