13 elevi intoxicați la o pensiune din Vadu Crișului, în timpul unei excursii. Ce au găsit inspectorii și de ce verifică apa unui izvor

Alertă în județul Bihor, după ce 13 elevi s-au îmbolnăvit în timpul unei excursii și au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Copiii erau cazați la o pensiune din Vadu Crișului. Autoritățile verifică atât mâncarea servită copiilor, cât și apa unui izvor din apropierea Peșterii Vadu Crișului.

Copiii au fost transportați la spital Foto: Shutterstock

Copiii făceau parte dintr-un grup de 24 de elevi din Oradea, însoțiți de două cadre didactice. Aceștia au fost cazați la pensiune în perioada 9-11 septembrie, relatează ebihoreanul.

Primele simptome au apărut în seara zilei de 10 septembrie, la aproximativ una-două ore după ce elevii au luat masa la pensiune. Potrivit medicului șef al DSP Bihor, dr. Călin Sonea, la cină au fost servite paste cu sos bolognez.

Greață, vărsături și diaree

Cei 13 copii au prezentat forme medii de îmbolnăvire, cu greață, vărsături și scaune diareice. Unul dintre copii a avut ulterior și febră. Unsprezece dintre elevi au fost evaluați de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Bihor și transportați la Spitalul Județean din Oradea. Medicii au stabilit diagnosticul de toxiinfecție alimentară, însă niciunul dintre copii nu a avut nevoie inițial de internare.

Situația s-a schimbat în zilele următoare. Pe 12 septembrie, alte două eleve s-au prezentat la Ugente și au fost trimise la Secția de Boli Infecțioase. Diagnosticul a fost confirmat clinic. Una dintre ele a fost internată, în timp ce cealaltă a refuzat internarea și a rămas izolată la domiciliu.

Pe 13 septembrie a fost internat un alt copil, ale cărui simptome debutaseră încă din 10 septembrie și nu se remiseseră.

Autoritățile verifică și apa de izvor

DSP Bihor nu a stabilit deocamdată cu certitudine sursa îmbolnăvirilor. Ancheta epidemiologică ia în calcul atât alimentele consumate de copii, cât și o posibilă legătură cu apa băută de unii dintre elevi.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a prelevat probe din mâncarea servită în seara de 10 septembrie. Rezultatele analizelor de laborator sunt așteptate cel mai probabil marți, 15 septembrie.

În paralel, ancheta verifică și faptul că o parte dintre copiii care au prezentat simptome au declarat că au consumat apă de la un izvor situat în apropierea Peșterii Vadu Crișului.

Pensiunea a fost amendată cu 25.000 de lei.

Totodată, DSP Bihor a dispus suspendarea activității de pregătire, preparare și servire a mâncărurilor gătite.