Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Trei frați din Iași, cel mai mic în vârstă de un an și jumătate, internați cu suspiciune de malarie. Copiii s-au întors recent dintr-o vacanță în Africa

Trei frați din Iași, cu vârste de un an și șase luni, trei și cinci ani, au ajuns la spital cu suspiciune de malarie, după ce s-au întors dintr-o vacanță într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre copii au fost deja confirmați cu Plasmodium (parazitul care provoacă boala), iar al treilea se află sub monitorizare. 

Doi dintre frați au fost deja confirmați cu Plasmodium. FOTO Shutterstock

În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluați într-o unitate medicală din municipiul Iași. Este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani, recent întorși dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a transmis Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Care au fost primele simptome

Simptomele au debutat cu manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator, a explicat ministrul.

„Starea generală a pacienților este stabilă. Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților către Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

A fost informată Direcția de Sănătate Publică, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Cum se transmite malaria

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, precum Africa.

Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate.

