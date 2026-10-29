Noi detalii despre tragedia din Tălmaciu. Mama copiilor de 2 şi 4 ani morţi în incendiu fugise de un partener abuziv și abia se mutase cu chirie

Au apărut noi informații despre împrejurările în care doi frați, de 2 și 4 ani, au murit intoxicați cu fum, în județul Sibiu.

În ciuda eforturilor, cei doi copii nu au putut fi salvaţi. Foto: Facebook

Tragedia s-a petrecut miercuri seara, 27 octombrie, într-o locuință de pe strada 1 Mai din Tălmaciu. Mama copiilor îi spălase și îi culcase în dormitorul de la etaj, apoi, pentru că era frig în casă, a pornit o sursă de încălzire electrică și a coborât în bucătărie. Când s-a întors, camera era plină de fum, iar patul în care dormeau cei mici luase foc.

Vasile Oltean, proprietarul casei, a confirmat că femeia s-a întors în dormitor după câteva minute, însă încăperea era deja plină de fum.

„Nu ştiu dacă a durat 10 minute până s-a dus înapoi.... și atunci, imediat.....Dar nici nu i-am văzut, jumătate se vedea bine, jumătate era fum...”, a spus acesta pentru ProTV.

Polițiștii au ajuns primii la locul incendiului și au încercat să-i resusciteze pe copii până la sosirea ambulanței. Un vecin, Florin Pintea, a povestit pentru Pce a văzut în acele momente:

„O doamnă polițistă, într-adevăr, era în genunchi, jos, cred că resuscita și între timp vorbea la telefon cred că cu doctorul de pe ambulanță, îi cerea: ce trebuie să fac până veniți dumneavoastră?”

Tânăra mamă, care urma să împlinească 20 de ani peste câteva zile, plecase dintr-o relație abuzivă și locuise timp de un an, împreună cu cei mici, într-un centru pentru victimele violenței domestice. În urmă cu trei luni, a părăsit voluntar centrul și s-a mutat cu chirie.

În urma incendiului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.