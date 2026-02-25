Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care vor să cumpere o locuință, însă există și zone mai convenabile pentru achiziții imobiliare. În paralel, chiriile din oraș sunt ridicate, dar la acest capitol Bucureștiul se menține în fruntea clasamentului.

O garsonieră situată în cartierul Iris, la ultimul etaj al unui bloc cu patru nivele, este disponibilă spre vânzare la un preț de 30.000 de euro, conform anunțului de pe Imobiliare.ro.

„Garsoniera se afla la etajul 4 al unui imobil cu 4 etaje si dispune de o suprafata utilă de 11 mp, iar baia se afla pe holul imobilului. Încălzirea se face prin convector”, se arată în anunț.

→ Imaginea 1/3: Garsoniera are 11 mp

În ultimele luni ale anului 2025, cartiere precum Someșeni, Dâmbul Rotund și Făget au atras atenția prin prețuri mai accesibile, cu apartamente vândute în medie cu circa 2.500 euro/mp util. Totuși, prețurile depășesc pragul de 2.300 euro/mp, conform portalului imobiliar.

La polul opus, cele mai scumpe locuințe se găsesc în centrul orașului, dar și în cartiere precum Gheorgheni și Zorilor. În Cluj-Napoca, prețul mediu al apartamentelor a urcat la 3.254 euro/mp în ianuarie 2026, marcând o creștere de 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Apartamentele noi se vând, în medie, cu 3.357 euro/mp, iar cele vechi cu 3.245 euro/mp. Locuințele cu o singură cameră au ajuns să depășească chiar 3.400 euro/mp, după o creștere anuală de aproape 13%.

Pentru cei care vor să vândă, timpul mediu pentru a găsi un cumpărător în Cluj-Napoca este de aproximativ 72 de zile. Singurul oraș în care tranzacțiile durează mai mult este Brașov.

Chiriașii preferă locuințele noi, însă oferta pe acest segment este limitată și chiar în scădere. Pentru fiecare proprietate finalizată în ultimii cinci ani, își arată interesul, în medie, trei potențiali chiriași.

Cartierul Gruia este cel mai scump pentru chirie, cu tarife de 850 euro/lună pentru un apartament. În Borhanci, chiria ajunge peste 700 euro/lună, în timp ce în cartierul Mănăștur prețurile sunt mai accesibile, în jur de 500 euro/lună.