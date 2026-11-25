Chimcomplex își propune să revină pe profit în 2027, când ar urma să înceapă a doua etapă a restructurării. Strategia anunțată de producătorul chimic presupune separarea activității în patru divizii independente și dezvoltarea unor servicii noi, pentru care estimează aproximativ 550 de angajări.

Chimcomplex pregătește reorganizarea activității în patru divizii. Foto: arhivă

Planul este prezentat pe fondul deteriorării rezultatelor financiare. Compania anticipează că va încheia și anul 2026 pe pierdere, dar susține că măsurile de restructurare vor permite redresarea din anul următor.

Cum ar urma să fie reorganizată activitatea

Cele patru divizii prevăzute pentru platformele industriale sunt produsele clorosodice, poliolii, energia și parcul industrial. În paralel, Chimcomplex intenționează să extindă activitățile de logistică și mentenanță și să realizeze transferuri de activități și active în cadrul grupurilor Serviciile Comerciale Române (SCR) și Compania Română de Chimie (CRC). Compania estimează că aceste operațiuni i-ar putea majora activul net cu peste 50 de milioane de euro.

O altă componentă a strategiei este separarea capacităților profitabile de cele care nu mai sunt sustenabile economic. Potrivit președintelui grupului, Ștefan Vuza, fabricile cu tehnologii moderne vor fi separate de instalațiile energointensive destinate închiderii. Procesul ar urma să dureze aproximativ doi ani.

Angajări estimate și sprijin financiar pentru salariați

Conducerea afirmă că noua etapă nu prevede disponibilizări suplimentare și că extinderea serviciilor ar putea crea aproximativ 550 de locuri de muncă. Compania a anunțat și un acord cu sindicatele, în baza căruia fiecare salariat ar urma să primească aproximativ 10.000 de lei, în rate. Calendarul plăților nu a fost precizat.

Prima fază a restructurării a inclus închiderea unei capacități de producție, reducerea personalului și suspendarea majorității planurilor de investiții, în contextul dificultăților din industria chimică europeană.

Pierderile au crescut, iar volumele vândute au scăzut

În primele nouă luni din 2026, Chimcomplex a raportat o cifră de afaceri de 812,59 milioane de lei, cu 4,1% sub nivelul de 847,33 milioane de lei din perioada similară a anului 2025. Pierderea netă a urcat la 147,85 milioane de lei, de la 87,81 milioane de lei, iar pierderea din exploatare a fost de 97,95 milioane de lei.

Cantitățile vândute din principalele produse finite s-au redus cu 27%, respectiv cu aproximativ 39.400 de tone, deși prețurile de vânzare au fost, în medie, cu 31% mai mari decât în primele nouă luni din 2025. Compania invocă cererea europeană mai slabă, energia scumpă și concurența tot mai puternică a producătorilor din afara Uniunii Europene.

Cererea de concordat preventiv, în așteptarea instanței

Chimcomplex a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Cererea urmează să fie soluționată de instanță, iar compania a anunțat că va informa investitorii după pronunțare. Depunerea solicitării nu înseamnă intrarea în insolvență și nici aprobarea automată a unui plan de restructurare.

Ștefan Vuza prezintă demersul drept o măsură necesară pentru protejarea companiei și continuarea activității, în condițiile crizei din industria chimică europeană.