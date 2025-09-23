Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii

Cluj-Napoca se află pe poziția a doua în România după nivelul chiriilor, imediat după București. Potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro, chiria medie pentru un apartament cu două camere în Cluj-Napoca este de 600 de euro pe lună, cu doar 19 euro mai puțin decât în Capitală, unde media este de 619 euro.

Pentru o garsonieră, chiria medie în Cluj-Napoca ajunge la 440 de euro pe lună, depășind orașe precum Brașov (380 de euro), Constanța (365 de euro) sau Iași (350 de euro). În orașe precum Sibiu și Timișoara, prețurile sunt însă mult mai mici, scrie cluj 24.

Studiul arată că aproape 44% dintre chiriași și-ar dori să plătească sub 300 de euro pe lună, însă în Cluj-Napoca acest buget permite doar o cameră de cămin sau o locuință situată la periferie.

Cele mai căutate rămân apartamentele cu două camere, preferate de studenți, tineri și familii aflate la început de drum, potrivit sursei citate.

Apartamentele noi rămân favorite

60% dintre chiriași spun că vechimea locuinței nu contează dacă prețul este acceptabil, însă majoritatea preferă apartamentele noi atunci când există opțiuni.

De asemenea, tot mai mulți clujeni cer încheierea unui contract oficial cu proprietarul pentru protecție împotriva posibilelor abuzuri legate de chirie, garanție sau evacuare.