Inovație în design la Cluj-Napoca: apartamentul cu duș în bucătărie care se vinde cu 5.400 de euro metrul pătrat

O agenție imobiliară din Cluj-Napoca a scos la vânzare un apartament de o cameră, de 23 de metri pătrați, cu 125.000 de euro. De ce să plătești 5.400 de euro metrul pătrat? Pe lângă faptul că este în centrul orașului, locuința vine cu o inovație: dușul este amplasat în bucătătărie.

Cel mai scump oraş din România a rămaș şi în 2025 Cluj-Napoca, unde pragul de 3.000 euro/mp util a fost atins chiar mai rapid decât se anticipa.

Pentru un apartament cu 2 camere cu o suprafaţă utilă de 52 de metri pătraţi un cumpărător trebuie să achite, în medie, suma de 156.000 de euro, potrivit calculelor realizate pe baza Indicelui Imobiliare.ro. Dacă ar fi făcut pasul spre achiziţie în urmă cu un an ar fi plătit aproape 134.800 de euro, deci cu circa 21.200 de euro mai puţin.

„Avem în faţa noastră un an cu provocări: creşterea preţurilor proprietăţilor nu a fost susţinută de evoluţia chiriilor, mai ales pe segmentul rezidenţial nou; modificările fiscale recent anunţate au şi ele un impact important care îndeamnă la prudenţă; se adaugă instabilitatea politică. Cererea pentru locuinţe rămâne ridicată şi în continuare ne aflăm într-o perioadă optimă pentru achiziţii, cu condiţia să nu ne aruncăm mai mult decât ne permitem şi să ne facem propriile analize financiare temeinic. 2025 are toate ingredientele pentru a fi un an al oportunităţilor de moment, în care va fi important să stăm cu ochii pe piaţă, nu excludem să vedem campanii şi promoţii fulger din partea unor dezvoltatori în dinamică cu evoluţia vânzărilor”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

După Cluj, Braşovul se menţine al doilea cel mai scump din ţară pentru cumpărători (2.083 euro/mp util), urmat de Capitală (1.862 euro/mp util).

Apartamentu cu duș în bucătărie

Nu numai prețurile foarte mari uimesc clienții din Cluj, ci și inovațiile făcute de proprietari pentru a-și maximiza profitul.

În urmă cu circa o lună, un agent imobiliar din Cluj a făcut un clip de prezentare a unei boxe de beci despre care spunea că poate fi transformată în apartament: „apă și curent, îl faci apartament”.

După sute de comentarii furioase și o intervenție a arhitectului-șef al Clujului, Gabriel Salanță, administratorul agenției imobiliare a răspuns arogant: „apartament înseamnă că poate să stea un hamster”. Agenția a fost amendată de Protecția Consumatorilor și agentul și-a cerut scuze pentru că a dezinformat.

Astfel, Habitas Imobiliare a scos la vânzare un apartament cu o camera situat ultracentral într-o clădire istorica, la mansarda. Apartamentul are o suprafață de 23 mp cu pivniță de 6 mp și cotă parte din pod, iar prețul cerut este de 125.000 de euro. Asta înseamnă 5.400 de euro pe metru pătrat.

Locuința dispune de finisaje clasice cu dușumea, încălzire prin centrala termica proprie, ușa metalica, geamuri termopan.

Fiind situat în inima orașului este aproape de orice punct de interes al Clujului. În apropriere se găsesc magazine, restaurante, bănci, muzee, școli și facultăți – se arată în descrierea de pe site-ul agenției.

Ceea ce nu se menționeză în anunț, dar se poate observa din fotografiile atașate este faptul că dușul este amplasat în bucătăria „apartamentului”. Având în vedere că ultimele tendințe în design interior prevăd amplasarea unei căzi de baie în living sau toalete cu pereți de sticlă, poate că proprietarul s-a gândit să ceară 5.400 de euro pe metrul pătrat având în vedere inovația la care s-a gândit. Poate va deveni o tendință internațională să-ți amplasezi dușul vis-a-vis de frigider.