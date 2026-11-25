Volodimir Zelenski și premierul ungar Péter Magyar au lăsat pentru câteva momente protocolul deoparte și au intrat pe terenul de volei alături de elevii Liceului „Lajos Kossuth” din Berehove, în regiunea ucraineană Transcarpatia.

Cei doi lideri au discutat cu elevii și profesorii în timpul vizitei la școală.

Magyar a publicat imagini de la meci, precizând că liceul va împlini 125 de ani în 2027, potrivit agenției ucrainene UNN.

În mesajul publicat după vizită, președintele ucrainean a prezentat liceul drept o școală modernă, cu o istorie de peste un secol, în care învață peste 500 de copii. Instituția are și clase incluzive, iar cursurile se desfășoară în limba maghiară. Elevii studiază, de asemenea, ucraineana și engleza, potrivit TVR Info.

Zelenski a amintit că și la Budapesta există o școală în care copiii ucraineni învață în limba maternă. El a subliniat că acest respect reciproc este important pentru relațiile dintre Ucraina și Ungaria și trebuie să stea la baza cooperării dintre cele două state.

Președintele ucrainean a mai arătat că liceul continuă să se dezvolte în pofida războiului, iar sălile de clasă sunt renovate. El le-a mulțumit profesorilor pentru eforturile depuse, dar și celor două echipe pentru meciul de volei.

Prima vizită a lui Magyar în Ucraina

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a efectuat marți, 24 noiembrie, prima sa vizită oficială în Ucraina, unde a purtat discuții cu președintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc în regiunea Transcarpatia, din vestul țării, în apropierea graniței cu Ungaria, teritoriu în care trăiește o importantă comunitate maghiară.

Întâlnirea are loc într-un context sensibil din punct de vedere al securității. La jumătatea lunii noiembrie, zona din apropierea orașului Mukacevo, unul dintre principalele centre urbane ale Transcarpatiei, a fost vizată de un atac cu drone. Potrivit publicației ungare Karpatalja.ma, care citează administrația militară regională, în timpul vizitei ar putea fi impuse restricții de circulație în anumite zone.

Peter Magyar și Volodimir Zelenski s-au întâlnit anterior la reuniuni ale Uniunii Europene și NATO, însă o întrevedere bilaterală fusese amânată pe fondul divergențelor privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. Guvernul ungar condiționase organizarea unei astfel de întâlniri de soluționarea solicitărilor sale în acest domeniu.