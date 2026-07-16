Video Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”

O tânără din Spania a devenit virală pe rețelele sociale după ce a susținut că achiziția unui apartament în Cluj-Napoca poate fi, în realitate, mai costisitoare decât în Madrid. Deși locuințele sunt aproape la jumătate din preț, aceasta spune că dobânzile ridicate la creditele ipotecare schimbă complet calculele.

Sara Senent, originară din Spania și stabilită de mai mult timp în România, a publicat pe contul său de TikTok un videoclip în care compară costurile reale ale cumpărării unei locuințe în Cluj-Napoca și în Madrid. Potrivit acesteia, prețul afișat al unui apartament nu reflectă întotdeauna costul pe care îl suportă cumpărătorii pe termen lung.

„Știai că să cumperi un apartament în Cluj ar putea fi mai scump decât să-l cumperi în Madrid? Și nu, nu din cauza prețului. Un apartament de 70 de metri pătrați în Madrid costă aproximativ 420.000 de euro, iar în Cluj 220.000, adică jumătate. Dar se omite cel mai important lucru: care este efortul economic real?”, spune Sara Senent.

Tânăra explică faptul că a ales să compare Cluj-Napoca cu Madrid deoarece cele două orașe sunt printre cele mai importante din țările lor și se află în topul celor mai scumpe piețe imobiliare.

„Am făcut o comparație cu Madridul pentru că este capitala și acolo apartamentele sunt cele mai scumpe, iar Clujul este unul dintre cele mai importante orașe din România”, afirmă aceasta, potrivit mediafaxspania.

Principala diferență, susține Sara, este reprezentată de costul finanțării. În timp ce în Spania creditele ipotecare au dobânzi de aproximativ 2%, în România acestea se situează, în multe cazuri, între 6% și 8%.

„În Spania, dobânda la credite ipotecare este în jur de 2%, iar în România se situează între 6% și 8%. Ce înseamnă asta? Că, deși apartamentul este mult mai ieftin, dobânzile sunt mult mai mari și, prin urmare, rata lunară ajunge să fie foarte apropiată”, explică tânăra.

Sara Senent susține că diferențele dintre cele două țări devin și mai evidente atunci când sunt raportate la nivelul veniturilor.

„Și aici vine cel mai surprinzător aspect: o familie medie din Cluj alocă un procent mai mare din salariu pentru plata ipotecii decât una din Madrid”, spune aceasta.

Locuințele din România se scumpesc într-un ritm record. Prețurile au crescut de aproape trei ori peste media UE

Locuințele devin tot mai scumpe în marile orașe din România, pe fondul creșterii accelerate a costurilor din construcții și al presiunii constante de pe piața imobiliară. Acest lucru îi determină pe tot mai mulți cumpărători să își reducă bugetele, să renunțe la locuințe mai mari sau centrale și să caute alternative mai accesibile.

Prețurile în construcții au explodat în ultimul deceniu, înregistrând o creștere de 130,7%, potrivit datelor Eurostat. Evoluția este aproape de trei ori mai mare decât media europeană.

Specialiștii din domeniu spun că această dinamică a fost alimentată de scumpirea materialelor de construcție și de presiunile de pe piață.

Diferențele de preț sunt semnificative între marile orașe. În Cluj-Napoca, prețul mediu al locuințelor a depășit în luna mai 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai puțin, potrivit datelor prezentate.