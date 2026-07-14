Video Detaliul care a uimit-o pe o tânără din Spania după ce s-a mutat în România: „M-am speriat și m-am întrebat dacă este periculos”

O tânără din Spania, stabilită de ceva timp în România, a dezvăluit care este unul dintre primele lucruri care au surprins-o după mutare. Numărul mare de cabluri aeriene de pe străzi a făcut-o să se întrebe dacă acestea reprezintă un pericol.

Tânăra povestește într-un clip pe Tiktok că imaginea cablurilor suspendate i-a atras atenția încă din primele zile petrecute în România.

„Dacă vii în România, unul dintre lucrurile care te vor surprinde este că sunt cabluri peste tot”, spune aceasta.

Venită din Spania, unde rețelele sunt în mare parte introduse în subteran, tânăra spune că aspectul infrastructurii din România i s-a părut neobișnuit.

„M-am speriat și m-am întrebat dacă este periculos, dacă există vreun risc”, mărturisește aceasta, explicând că numărul mare de cabluri i-a creat impresia unei infrastructuri greu de înțeles la prima vedere, potrivit mediafax spania.

Curioasă să afle de ce cablurile sunt atât de vizibile, tânăra a descoperit că situația își are originea în anii '90. La acea vreme, extinderea rețelelor de electricitate și telecomunicații s-a făcut, în mare parte, prin montarea cablurilor pe stâlpi, deoarece lucrările subterane erau mult mai costisitoare și necesitau intervenții complexe asupra infrastructurii existente.

De asemenea, un alt detaliu care a surprins-o pe tânără este faptul că multe dintre cablurile vizibile nu sunt destinate alimentării cu energie electrică. O parte dintre acestea aparțin operatorilor de internet, telefonie și televiziune.

„De aceea este plin de cabluri peste tot”, explică ea în videoclip.