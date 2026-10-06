 Ce află Facebook și TikTok despre cumpărăturile tale înainte să îți dai acordul | adevarul.ro
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Ce află Facebook și TikTok despre cumpărăturile tale înainte să îți dai acordul

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Deschizi un produs într-un magazin online, îi verifici prețul și îl adaugi în coș. Magazinul află ce te interesează. Dar aceleași informații pot fi trimise și către Facebook sau TikTok, fără să fi apăsat „Accept” în fereastra pentru cookie-uri.

Cumpărături online Foto Magnific com jpg
Foto: Picasa

O analiză publicată pe JURIDICE.ro de Daniel Zaharie arată că, la 575 dintre cele 5.418 magazine online românești testate, instrumentele de publicitate au încercat să transmită detalii despre produsele consultate sau despre pașii cumpărării înainte de acordul vizitatorului. Este vorba despre aproximativ un magazin din zece dintre cele analizate.

Cum a fost făcut testul

Un browser automat a parcurs traseul unui cumpărător nou: a intrat pe site, a deschis un produs, a încercat să îl adauge în coș și, unde a fost posibil, a accesat pagina de finalizare a comenzii. Totul fără să accepte cookie-urile.

Au fost urmărite instrumentele de publicitate numite „pixeli”, folosite de Meta, compania care deține Facebook și Instagram, și de TikTok. Acestea pot transmite informații despre activitatea vizitatorilor.

La magazinele care afișau o fereastră pentru cookie-uri, testul a fost repetat după apăsarea butonului „Accept”, pentru a verifica dacă instrumentele pornesc numai după acord. Dintre magazinele care folosesc rețelele urmărite, analiza estimează că între 58% și 65% permit transmiterea înainte de consimțământ.

Butonul „Refuz” nu poate retrage informațiile deja trimise

Dintre cele 575 de magazine la care au fost observate tentative de transmitere a detaliilor de cumpărare, 423 afișau o fereastră pentru cookie-uri. În 222 exista inclusiv un buton de refuz.

Problema este ordinea: dacă instrumentul publicitar pornește înainte ca vizitatorul să aleagă, simpla existență a ferestrei nu îi protejează alegerea. Un refuz ulterior poate opri transmisiile viitoare, dar nu le poate anula pe cele deja făcute.

Ce spune legea

Legea nr. 506/2004 cere acordul utilizatorului pentru stocarea sau accesarea informațiilor din dispozitivul său, cu excepția operațiunilor strict necesare serviciului. Instrumentele publicitare nu sunt necesare pentru ca un magazin să poată vinde.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că acordul pentru cookie-uri trebuie exprimat activ: tăcerea sau continuarea navigării nu sunt suficiente. Totodată, un magazin care integrează un instrument Facebook poate avea responsabilități pentru colectarea și transmiterea datelor, nu doar platforma care le primește.

Ce arată și ce nu arată măsurătoarea

Testele au fost realizate pe 4 octombrie 2026. Cererile către Meta și TikTok au fost înregistrate și blocate înainte de expediere. Așadar, analiza arată ce au încercat instrumentele să transmită, nu că informațiile din test au ajuns efectiv la platforme. Nu a fost plasată nicio comandă. Verificarea a urmărit activitatea din browser, nu și eventualele transmiteri făcute direct de serverele magazinelor.

Concluzia este simplă: o fereastră pentru cookie-uri nu este suficientă. Contează ca instrumentele publicitare să aștepte alegerea vizitatorului.

Ghid de cumpărături

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