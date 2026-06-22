Doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină, în timpul valului de caniculă

Doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost găsiți morți luni după-amiază într-o mașină a familiei, într-o parcare din orașul Carpentras, în sud-estul Franței, pe fondul unui val de căldură care a adus temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius în zonă.

Potrivit Parchetului din Carpentras, cauzele decesului urmează să fie stabilite, însă principala ipoteză luată în calcul este legată de temperaturile extreme.

„Cauzele morții urmează să fie stabilite, însă ipoteza caniculei este cea preferată”, a declarat procuroarea Helene Mourges, citată de AFP.

Pompierii au intervenit după un apel primit în jurul orei 13.20 și i-au găsit pe cei doi copii în stop cardio-respirator. Mama acestora a fost preluată de serviciile de urgență și nu a fost audiată până în prezent.

Potrivit meteorologilor, în Carpentras erau așteptate temperaturi de până la 39 de grade Celsius în cursul zilei de luni.

Franța traversează unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani

Franța a plasat luni 49 de departamente sub cod roșu de caniculă, cel mai ridicat nivel de alertă, pentru prima dată pe o suprafață atât de mare a țării. Meteorologii au avertizat că temperaturile ar putea ajunge până la 43 de grade Celsius în unele regiuni.

Valul de căldură a determinat închiderea a peste 1.350 de școli și modificarea programului în alte peste 4.000 de unități de învățământ.

Autoritățile franceze au anunțat deja alte victime asociate temperaturilor extreme. Duminică, trei persoane vârstnice au murit în locuințele lor din sud-vestul țării, iar Protecția Civilă a raportat 13 decese prin înec în weekend, pe fondul încercărilor oamenilor de a se răcori.

Meteorologii compară actualul episod de caniculă cu cel din vara anului 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franța.