Bucureșteancă arestată după ce și-a înjunghiat soțul. Bărbatul s-a dus a doua zi la serviciu, iar un coleg care i-a văzut rana a sunat la 112

O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv după ce și-a înjunghiat soțul, în vârstă de 62 de ani, în timpul unui conflict izbucnit în locuința lor. Bărbatul nu a reclamat-o și a mers a doua zi la serviciu, unde un coleg a observat rana.

O bucureşteancă a fost arestată după ce şi-a înjughiar soţul, în timpul unui conflict spontan. Foto: arhivă

Un bucureştean de 62 de ani a ajuns la serviciu cu o rană în abdomen, după un conflict avut cu soția sa în propria locuință. Colegul care a observat că era rănit a sunat la 112, iar polițiștii au început să verifice ce se întâmplase.

Bărbatul fusese înjunghiat cu o zi înainte, pe 1 septembrie, în timpul unui conflict spontan cu soția lui, în vârstă de 60 de ani. Deşi rănit, el nu a cerut atunci ajutor şi nu a reclamat agresiunea și, a doua zi, s-a prezentat la locul de muncă. Acolo, colegul său a văzut rana din zona abdomenului și a cerut sprijinul poliției.

După primele verificări, polițiștii Secției 22 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au stabilit că agresiunea avusese loc la domiciliul bărbatului, astfel că ancheta a fost preluată de polițiștii Secției 19.

Potrivit comunicatului Poliţiei Capitalei, bărbatul înjunghiat fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații medicale suplimentare. Între timp, polițiștii au reţinut-o pe soţie și au dus-o la sediul Secției 19, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs agresiunea.

Victimei i-au fost explicate prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, inclusiv posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a refuzat însă să completeze formularul de evaluare a riscului.

După administrarea probelor, polițiștii au reținut-o pe femeie pentru 24 de ore şi, ulterior, aceasta a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de violență în familie.