 Bucureșteancă arestată după ce și-a înjunghiat soțul. Bărbatul s-a dus a doua zi la serviciu, iar un coleg care i-a văzut rana a sunat la 112 | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureșteancă arestată după ce și-a înjunghiat soțul. Bărbatul s-a dus a doua zi la serviciu, iar un coleg care i-a văzut rana a sunat la 112

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv după ce și-a înjunghiat soțul, în vârstă de 62 de ani, în timpul unui conflict izbucnit în locuința lor. Bărbatul nu a reclamat-o și a mers a doua zi la serviciu, unde un coleg a observat rana.

O bucureşteancă a fost arestată după ce şi-a înjughiar soţul, în timpul unui conflict spontan.
O bucureşteancă a fost arestată după ce şi-a înjughiar soţul, în timpul unui conflict spontan. Foto: arhivă

Un bucureştean de 62 de ani a ajuns la serviciu cu o rană în abdomen, după un conflict avut cu soția sa în propria locuință. Colegul care a observat că era rănit a sunat la 112, iar polițiștii au început să verifice ce se întâmplase.

Bărbatul fusese înjunghiat cu o zi înainte, pe 1 septembrie, în timpul unui conflict spontan cu soția lui, în vârstă de 60 de ani. Deşi rănit, el nu a cerut atunci ajutor şi nu a reclamat agresiunea și, a doua zi, s-a prezentat la locul de muncă. Acolo, colegul său a văzut rana din zona abdomenului și a cerut sprijinul poliției.

După primele verificări, polițiștii Secției 22 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au stabilit că agresiunea avusese loc la domiciliul bărbatului, astfel că ancheta a fost preluată de polițiștii Secției 19.

Potrivit comunicatului Poliţiei Capitalei, bărbatul înjunghiat fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații medicale suplimentare. Între timp, polițiștii au reţinut-o pe soţie și au dus-o la sediul Secției 19, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs agresiunea.

Victimei i-au fost explicate prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, inclusiv posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Bărbatul a refuzat însă să completeze formularul de evaluare a riscului.

După administrarea probelor, polițiștii au reținut-o pe femeie pentru 24 de ore şi, ulterior, aceasta a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de violență în familie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic
fanatik.ro
image
Bullyingul s-a oprit, efectele au rămas. Povestea unei tinere la aproape un deceniu de la experiențele care au marcat-o
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Câți copii mai vrea Adelina Pestrițu? „Zeni își mai dorește un frățior” Cum a crezut vedeta Pro TV că a rămas însărcinată în Maldive?
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
El Nino a atins nivelul "Godzilla". Fenomene extreme în România în următoarele luni
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
newsweek.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
prosport.ro
image
Facultățile considerate „inutile” în România. Argumentele studenților: „Ce e util azi, peste patru ani s-ar putea să nu mai fie”
playtech.ro
image
Imagini impresionante din biserica pe care Gigi Becali a ridicat-o în memoria bunicii sale. Cum arată interiorul lăcașului de la Techirghiol. Video
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Maioneza pe care o poți mânca fără să te îngrași. Cum se prepară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Floreasca a Ancăi Pandrea. E moștenită de la bunica paternă. Căsuța e plină de fotografii vechi și e decorată cu mobilier de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anca Pandrea, condusă pe ultimul drum! Înmormântarea actriței, lângă Iurie Darie. Moment emoționant la finalul slujbei, lumea a aplaudat îndelung | Update Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
click.ro
image
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
click.ro
image
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Un scut vechi de 1.800 de ani, cu rămășițele incinerate ale unui războinic vandal, descoperit în Polonia
Un scut vechi de 1.800 de ani, care ascundea rămășițele unui războinic vandal, descoperit într-un depozit de fier vechi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip