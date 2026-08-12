Doi părinți, arestați după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor. Au așteptat-o la autocar și au lovit-o cu pumnii și palmele

Doi soți din județul Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au bătut-o pe învățătoarea fiului lor în vârstă de opt ani. Incidentul a avut loc după întoarcerea copiilor dintr-o excursie la Predeal, iar părinții ar fi recurs la violență după ce băiatul le-ar fi spus că a fost certat de cadrul didactic.

Potrivit Poliției Dâmbovița, femeia de 27 de ani și bărbatul de 32 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii spun că incidentul a avut loc pe 8 august, în localitatea Pătroaia-Vale. Cei doi ar fi așteptat autocarul care îi aducea pe copii din excursie și, după ce au văzut-o pe învățătoarea în vârstă de 48 de ani, ar fi început să o lovească cu pumnii și palmele.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că părinții au fost nemulțumiți după ce fiul lor le-ar fi povestit că învățătoarea l-a certat în timpul excursiei. Deplasarea la Predeal ar fi fost organizată cu finanțare din fonduri europene, iar motivul pentru care copilul ar fi fost mustrat ar fi fost unul minor.

În timpul altercației, două fetițe de șapte și opt ani, aflate în apropiere, au fost și ele rănite. Potrivit anchetatorilor, acestea au suferit leziuni în timpul conflictului. Niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat internare.

Cei doi soți au fost prezentați marți, 11 august, Judecătoriei Găești. Instanța a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.