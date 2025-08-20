search
Miercuri, 20 August 2025
O româncă de 21 de ani, căutată pentru tâlhărie și crimă, a fost arestată în Italia. A drogat un bătrân de 88 de ani din Berlin pentru a-l jefui

O româncă de 21 de ani a fost arestată la punctul de trecere a frontierei Fernetti, în Italia, la granița cu Slovenia. Pe numele femeii era emis un mandat european pentru crimă și jaf calificat în Germania, potrivit Gândul.

Filtru de poliţie în Italia. FOTO arhivă Guliver - Getty Images
Filtru de poliţie în Italia. FOTO arhivă Guliver - Getty Images

Românca a fost identificară în urma controlului de la graniță, inițiat pe fondul suspendării temporare a Acordului Schengen, ruta Italia – Slovenia, considerată de risc, fiind folosită frecvent de organizațiile teroriste și de către organizațiile de trafic de persoane și droguri.

În aprilie 2024, tânăra, împreună cu alți români, a pătruns într-un apartament din Berlin în care locuia un bătrân în vârstă de 88 de ani, cu scopul de a comite un jaf.

Victima a murit din cauza drogurilor administrate de români

Bărbatul a fost drogat și lăsat fără bani și obiecte de valoare. Victima a murit câteva zile mai târziu din cauza intoxicației severe cauzate de drogurile administrate.

Femeia se află în custodia Autorității judiciare italiene în așteptarea procedurilor de extrădare în Germania.

Tot luna aceasta, o româncă de 20 de ani a fost arestată în Italia, fiind acuzată că a drogat și jefuit mai mulți vârstnici în orașul Genova. Anchetatorii cred că aceasta nu a acționat singură și caută doi posibili complici, printre care se numără și o altă româncă.

În luna februarie a anului trecut, o româncă în vârstă de 55 de ani a fost arestată la Roma pentru acte de violență comise asupra unui bătrân pe care era angajată să-l îngrijească.

