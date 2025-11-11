O judecătoare a lansat o scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteți gata să pârjoliți tot”

Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, în care acuză atacurile tot mai frecvente ale politicienilor la adresa magistraților, spunând că acestea au scopul de a decredibiliza justiția.

„Din poziţia mea de umil slujbaş al Statului Român, vă adresez, în disperare de cauză, un mesaj public. Şi vă spun că îmi este frică. O frică bolnăvicioasă, care mă paralizează şi mă lasă fără aer. E momentul să vă rog să vă opriţi! Am încercat prin toate mijloacele legale, pe toate căile, atât de limitate, să vorbesc şi să atrag atenţia”, scrie judecătoarea în mesajul postat pe Facebook.

Magistrata spune că, din cauza discursului politic tot mai agresiv, judecătorii trăiesc în teamă, fiind „hăituiți și amenințați”, iar în ultimii ani, presiunea asupra sistemului judiciar a crescut constant.

„Şi eu şi, iată, tot mai mulţi colegi, hăituiţi şi ameninţaţi. Să spun adevărul, cu orice risc. Să arăt cu degetul, în primul rând spre noi. Astăzi aflu că, în următoarele zile, ar trebui să îmi fie frică să ies pe stradă. De vreo 10 ani îmi e, oarecum, teamă de oameni. Mă gândesc de 10 ori înainte de a ieşi la o cafenea pentru că nu ştiu dacă nu voi fi înregistrată când mă plâng de volumul de muncă. Şi tot "am muşcat-o”.... Am renunţat să merg la petreceri sau la nunţi. (...) Avem probleme în justiţie, ştiu. Aşa este. Multă mizerie, ascunsă, sub preş, de ani mulţi. Aşa este. Tăcere prea multă, uneori complicitate morală, vezi “partenerul de nădejde al DNA", printre altele. Aşa este. Delăsare în a ne face curăţenie în propria ogradă ? Poate. Dar, de aici până la a ne transforma în " cancerul ţării", "ciuma societăţii" e o cale lungă, nu credeţi? În fapt, tot ceea ce vă doriţi dvs şi colegii politicieni este să distrugeţi complet justiţia independentă”, a acuzat judecătoarea.

Adriana Stoicescu susține că actuala clasă politică ar urmări slăbirea independenței justiției, invocând „instrumentalizarea opiniei publice”.

„Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteţi gata să pârjoliţi tot, să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue. Tot ceea ce faceţi a mai fost făcut. A început cu nişte semne galbene pe haine, mai precis. Nu demult, la scara istoriei… Pentru mine, nimic nou, am avut supravieţuitori în familie....Am obosit. Şi eu şi mulţi dintre colegii mei. Ar trebui să plecăm, aşa cum ne cere vocea poporului, să vă lăsăm să faceţi ce vreţi. Să ne lăsăm omorâţi cu pietre, în numele dreptăţii cosmetizate, aşa cum vă doriţi. Adică în numele minciunii. Miza tuturor acţiunilor dvs este să transformaţi ţara asta într-o colonie care, prin statutul ei, nu are nevoie de justiţie”, scrie Adriana Stoicescu, făcând o paralelă cu persecuțiile istorice.

În finalul scrisorii, magistrata afirmă că „Timișoara a murit de mult timp”.

Scrisoarea vine pe fondul unui conflictului dintre magistrați și Guvern, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat recent că „pensiile magistraților sunt plătite din banii bolnavilor și ai copiilor săraci”.

Declarația a provocat un val de reacții în sistemul judiciar, iar CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului.