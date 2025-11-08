search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Oana Gheorghiu, fermă în privința pensionarilor speciali: „A fost un fel de Caritas acest lucru”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali. În opinia sa, pensiile speciale sunt un fel de „Caritas”.

Vicepremierul face apel la „conştiinţa de cetăţeni”. Facebook Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu  a fost întrebată, la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente", a răspuns videpremierul.

Oana Gheorghiu a mai spus că orice privilegiu avut de cineva înseamnă în altă parte o „gaură".

Vicepremierul a precizat că este vorba de o părere „pur personală”, pe care nu a mai prezentat-o.

Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani. În termenii aceştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol. Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile", a explicat vicepremierul.

