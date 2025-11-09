search
Un membru CSM reacționează dur după afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraţilor. „Instigare la ură de clasă în formă pură"

0
0
Publicat:

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile speciale au stârnit reacții dure în rândul magistraților, care acuză un atac la independența justiției și o retorică ce alimentează resentimente sociale. Un membru CSM o acuză că instigă la „ură de clasă în formă pură”.

Alin Ene este revoltat de afirmaţiile noului premier, Oana Gheorghiu. FOTO: Facebook/Alin Ene
Declarațiile făcute sâmbătă, 8 noiembrie, de noul vicepremier Oana Gheorghiu despre pensiile speciale au generat critici ferme din partea judecătorilor. Aceasta afirmase că România „nu-și mai permite să aibă pensionari speciali”, comparând sistemul pensiilor speciale cu „un fel de Caritas” și susținând că banii necesari ar putea proveni „de la gura unui copil care se culcă flămând”.

O reacţie dură a venit din partea lui Alin Ene, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a calificat afirmațiile vicepremierului drept „un atac public” la adresa independenței justiției, acuzând-o pe Oana Gheorghiu de o escaladare a discursului anti-justiție, deja existent în rândul unor membri ai coaliției de guvernare.

Într-o postare pe Facebook, duminică, Alin Ene a criticat „etichetările” și mesajele care sugerează că drepturile magistraților ar reprezenta privilegii obținute „de la gura cuiva”. Magistratul a subliniat că independența justiției nu este un concept abstract sau un lux „plătit din gura copiilor flămânzi”, ci un fundament al statului de drept, esențial pentru protejarea oricărui cetățean în fața abuzurilor de orice natură, politică, economică sau socială.

„Instigare la ură de clasă în formă pură”

El a ţinut să puncteze că pensia de serviciu a magistraților nu este un privilegiu, ci o garanție constituțională menită să apere judecătorii de presiuni, inclusiv după încheierea activității profesionale, şi că a compara această instituție cu „Caritas” înseamnă a pune sub semnul întrebării legitimitatea funcționării statului de drept. În opinia lui, atunci când un demnitar minimalizează rolul judecătorilor, mesajul transmis către societate este unul de decredibilizare a întregii puteri judecătorești.

Magistratul a criticat și modul în care discursul vicepremierului creează o opoziție falsă între magistrați și „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”, catalogându-l drept o formă de manipulare. El afirmă că astfel de mesaje reprezintă o metodă de antagonizare socială și chiar „o incitare la ură de clasă”, incompatibilă cu funcția de vicepremier.

„A construi o asemenea opoziție artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitație la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier.

Este o retorică de divizare socială, folosită istoric pentru a identifica «dușmani interni» și a canaliza resentimente publice. Nu este limbajul unui demnitar într-un stat european modern”, a scrie el pe Facebook.

În acelaşi context, magistratul a făcut referire și la cheltuieli publice care, după logica invocată de vicepremier, ar putea fi puse la îndoială: fondurile alocate de Senat pentru obiecte decorative, sumele consistente oferite ca subvenții partidelor politice, miliardul de euro plătit pentru dozele excedentare de vaccin anti-COVID sau costurile mari asociate unei audiențe la premier.

Reacţia lui Alin Ene vine după ce, într-o intervenție la un post de televiziune, Oana Gheorghiu a explicat faptul că România „nu își permite” să continue plata acestor pensii speciale și că, dacă resursele trebuie direcționate către ele, acestea sunt luate „de undeva”, inclusiv „de la gura unui copil care se culcă flămând” sau de la bugetele spitalelor fără medicamente.

În ciuda faptului că vicepremierul a precizat că aceste afirmații reprezintă o opinie personală, pe care nu o exprimase public până acum, afirmaţiile Oanei Gheorghiu au stârnit, iată, o reacţie dură din partea celot vizaţi direct.

