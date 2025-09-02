search
Ministrul Justiției, întâlnire cu reprezentanții sistemului judiciar pentru discuții despre eficientizarea justiției civile și penale

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale

Invitația a fost lansată de ministrul Justiției, Radu Marinescu Foto Daniel Guță ADEVĂRUL
Invitația a fost lansată de ministrul Justiției, Radu Marinescu Foto Daniel Guță ADEVĂRUL

"Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a adresat Președintei Consiliului Superior al Magistraturii, Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Directoarei Institutului Național al Magistraturii, Președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România, Președintelui Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Președintelui Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și Directorului Școlii Naționale de Grefieri o invitație la dialog instituțional, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității din domeniul justiției", a transmis Ministerul Justiției printr-un comunicat.

Agenda discuțiilor va cuprinde teme de real interes pentru sistemul de justiție din România, precum digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru și stabilirea acestora ca venit suport pentru investițiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, identificarea unor sancțiuni, inclusiv procesuale, eficiente și disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenționale cu rea-credință ori vădit neîntemeiate și identificarea unor soluții alternative, toate acestea în scopul degrevării activității instanțelor judecătorești.

Ministerul Justiției a mai transmis că în acest proces de analiză va fi luat în considerare și faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite inițiative legislative care au ca obiect amendarea legislației relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor și asupra eficientizării activității instanțelor de judecată.

"Precizăm că unul dintre obiectivele asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025-2028, la secțiunea Justiție, constă în reducerea duratei de soluționare a cauzelor și punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătorești

Acest obiectiv este în strânsă conexiune cu alte măsuri deosebit de importante, precum promovarea unor instrumente alternative de soluționare a proceselor în instanță, instituirea cadrului legal pentru soluționarea la distanță a litigiilor cu profesioniști, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanțelor, apte să conducă la reducerea inflației de cauze care nu necesită o soluționare judiciară, digitalizarea instanțelor judecătorești, prin generalizarea dosarului electronic și revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură", se mai arată în comunicat.

Întâlnirea de lucru va avea loc joi, 4 septembrie, la sediul Ministerului Justiției, în contextul necesității identificării soluțiilor concrete pentru punerea în aplicare a dezideratelor cuprinse în Programul de Guvernare 2025-2028.

