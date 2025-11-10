Șeful DIICOT Sălaj, revoltat de declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor”

Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat la afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a spus că s-a simțit jignit de declarațiile vicepremierului și a subliniat că își face meseria cu pasiune și dedicație, fără beneficii suplimentare.

„După aproximativ 27 de ore de muncă (fără plata orelor suplimentare sau alte beneficii) am ajuns acasă şi m-am pus la odihnă. Când m-am trezit, urmărind ştirile în mediul online, am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor... şi eu care credeam că am luptat toată cariera împotriva răufăcătorilor pentru protecţia acestor persoane. Evident, o să îmi fac treaba în continuare, cu pasiune şi dedicaţie, ca şi până acum, deoarece cred în ceea ce fac, însă vreau să spun doar atât: m-am simţit jignit de aceste afirmaţii, venite din partea unui demnitar al statului român”, a scris procurorul Bubuiug, pe Facebook.

Acesta a povestit și cum a decurs o zi recentă de muncă, pentru a arăta volumul și intensitatea activității din sistemul judiciar. Potrivit relatării sale, a coordonat, împreună cu polițiști de la Crimă Organizată, o acțiune de prindere în flagrant a unui bărbat din Maramureș suspectat de trafic de droguri de risc și substanțe psihoactive, urmată de percheziții domiciliare și de o propunere de arestare preventivă, admisă ulterior de instanță.

Declarațiile sale vin după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că România nu își mai permite să plătească pensii speciale, susținând că sistemul actual este „un fel de Caritas”.

„Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani. În termenii aceştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol. Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile", a explicat sâmbătă, 8 noiembrie, Oana Gheorghiu.

Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, nu a fost singurul deranjat de afirmațiile recente ale vicepremierului. Un membru CSM, Alin Ene, o acuză că instigă la „ură de clasă în formă pură”.