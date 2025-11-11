search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Pensiile speciale, monedă de schimb pentru voturi. „Frauda” care a adus criza de azi

0
0
Publicat:

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile speciale, care ar fi un fel de „Caritas”, au fost comentate și de economistul Bogdan Glăvan. „Noi suntem în galceava asta deoarece statul a încercat să cumpere voturi (pace socială) cu pensii”, a adăugat el.

Economistul Bogda Glăvan trage un semnal de alarmă privind pensiile. FOTO: Mediafax
Economistul Bogda Glăvan trage un semnal de alarmă privind pensiile. FOTO: Mediafax

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali. În opinia sa, pensiile speciale sunt un fel de „Caritas”.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente", a răspuns videpremierul.

Afirmația Oanei Gheorghiu a fost intens comentată în opinia publică românească. Cei mai mulți comentatori îi dau dreptate fostei activiste care a construit un spital din donații. Pe lângă magistrați, care s-au arătat jigniți de afirmațiile ei, și unii economiști au intrat în dezbatere.

„Toate pensiile publice sunt un Caritas”

„Nu pensiile speciale în particular sunt un Caritas, ci pensiile publice în general sunt un Caritas”, a susținut, pe Facebook și economistul Bogdan Glăvan.

De ce? „Foarte simplu: fiindcă ele nu au la bază un FOND, ci se bazează pe contribuțiile generatiilor viitoare ale unor terți... care pot emigra, pot decide să nu se mai înmulțească, pot decide să se ducă la mănăstire în loc să se angajeze s.a.m.d. - lăsând pensiile în plata în pom.”

Economistul crede că Oana Gheorghiu a folosit o comparație nepotrivită. „Fix aceeași teză se poate enunța și referitor la pensiile minerilor și la cele ale profesorilor s.a.m.d. - toate fiind parte a unui sistem tip Caritas. Din acest punct de vedere, nici o pensie sectorială nu este mai brează decât alta.”

„Care e legătura logică, directă și necesară între Independența justiției și pensii? Nici una”

Glăvan critică și magistrații, și pe susținătorii acestora, care susțin că există o legătură între pensiile judecătorilor/procurorilor și independența justiției.

„Desigur, la fel greșesc și cei care protestează vehement contra acestei comparații, nici ei nefiind economiști. Ei vorbesc despre independenta justiției. Dar care e legătura logică, directă și necesară între Independența justiției și pensii? Nici una. Independența justiției presupune, din perspectivă financiară, asigurarea unui venit rezonabil pentru magistrați. Însă "venit" nu este egal cu "pensii". Independența se poate asigura prin salarii, nu prin pensii. În plus, mai contează și cum se asigură Independența, nu doar cât, în ce procent”, detaliază el.

Concluzia economistului este că s-a ajuns aici din cauza politicienilor care au vrut să cumpere voturi cu pensii:

„Repet ce am spus mereu: noi suntem în gâlceava asta deoarece statul a încercat să cumpere voturi (pace socială) cu pensii, adică cu vrăjeli. De asta s-au inventat regimuri diferite de pensionare, de asta au ieșit încă din anii 1990 oamenii devreme la pensie, de asta au fost mărite pensiile. Fiindcă resurse prezente nu există. Și atunci politrucii au promis resurse viitoare, adică vrăjeli. Dacă nu se angajau în această fraudă, nu am fi avut azi discuția despre pensii speciale.”

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii zece ani privind bugetele MApN sau SRI
fanatik.ro
image
Octavian Berceanu spune că DNA are dotări tehnice de acum 20 de ani și și-a riscat viața: „Am fost în prima linie cu niște scobitori”
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
playtech.ro
image
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce s-a întâmplat înainte ca Mihaela să fie atacată! Vecinii tinerei din Teleorman fac mărturii terifiante: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Risc pentru sistemul de pensii. Avertisment privind plata banilor în perioada următoare
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!