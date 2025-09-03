search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Nepalezul bătut crunt în Cluj este în continuare în comă. Instanța a motivat arestarea agresorului Samir Lakatos

Publicat:

Decizia de arestare preventivă a lui Samir Laktos, care a bătut crunt un muncitor nepalez în zona Pata Rât, lămurește motivele pentru care instanța a decis încarcerarea suspectului. Instanța nu a acceptat varianta legitimei apărări invocată de apărare.

Strada Cantonului, din zona Pata Rât. FOTO: ilustrație cartea „Ultimii 10 ani în Pata Rât”
Strada Cantonului, din zona Pata Rât. FOTO: ilustrație cartea „Ultimii 10 ani în Pata Rât”

Incidentul privind bătaia cruntă a unui nepalez, într-o zonă a municipiului Cluj-Napoca, cunoscută sub numele de Pata Rât, unde locuiesc mai multe comunități de romi, a fost considerat încă un exemplu de violență xenofobă provocat de mesajul public, din 19 august, al vicepreședintele AUR, Dan Tanasă.

Acesta îi îndemna pe români, pe Facebook, să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”, atacând direct cei peste 130.000 de muncitori extracomunitari din țară, care plătesc anual statului român taxe de cel puțin 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro).

Situația de la Cluj-Napoca este, însă, diferită de cea de la București, de exemplu, unde un livrator a fost atacat din senin pe stradă, așa cum putem afla din motivarea deciziei de arestare preventivă a lui Samir Lakatos (18 ani), care l-a bătut, pe Rai Pukar, din Nepal, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată de pe str. Cantonului, în zona cunoscută sub numele de Pata Rât. 

Judecătoria Cluj-Napoca a admis, la data de 31 august 2025, propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului Samir Lakatos, în vârstă de 18 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe.

De ce a fost arestat Samir Lakatos 

„Adevărul” prezintă argumentele invocate în decizia de arestare preventivă a judecătorului clujean.

Potrivit anchetatorilor, evenimentul a avut loc în noaptea de 26 august 2025, în jurul orei 23:40, în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca. Inculpatul Samir Lakatos, împreună cu un alt suspect, ar fi agresat două persoane. Una dintre victime, identificată ca Rai Pukar, din Nepal, a fost lovită cu o bucată de lemn în zona capului, spatelui și picioarelor.

Conform raportului medico-legal, victima necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale, iar în prezent se află în comă indusă, existând riscul ca viața sa să fie pusă în pericol.

 „Privarea de libertate a inculpatului este necesară la acest moment pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, stare de pericol care rezultă din fapta penală de care este acuzat, precum şi circumstanţele personale ale inculpatului”, se arată în motivare.

Judecătorul a reţinut gravitatea faptelor de care este acuzat inculpatul, care este relevată şi de pedeapsă infracțiunii de care e acuzat, al cărei maxim este de 6 ani și 8 luni închisoare.

Instanța a reţinut și modul de săvârşire a presupusei fapte, astfel bătaia aplicată victimei i-a pus acesteia în pericol viața, Rai Pukar fiind în acest moment în comă indusă.

S-a reținut faptul că inculpatul a lovit victima la nivelul capului, spatelui și a picioarelor cu o bâtă lemn. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale.

„Mai mult decât atât, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, a arătat judecătorul. 

„Nu a fost legitimă apărare. A lovit victima care se afla deja la pământ”

„Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat și faptul că inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, mai arată judecătorul.

Citește și: Nepalez bătut până la comă în Cluj, după ce ar fi acostat două minore. Fratele uneia dintre fete l-a lăsat lat cu o bucată de lemn

În acest context, nu poate fi ignorată împrejurarea că, potrivit descrierii făcute chiar de inculpat, acesta a lovit persoana vătămată cu obiectul contondent la nivelul capului la un moment la care persoana vătămată se ridica de jos, în urma loviturilor primite anterior, mai arată motivarea instanței.

„Or, având în vedere că inculpatul era înarmat cu bâta din lemn, ținând cont că inculpatul era însoțit iar persoana vătămată era singură, rezultă că la momentul respectiv persoana vătămată nu reprezenta un pericol real pentru inculpat. Acest aspect denotă periculozitatea sporită a inculpatului, la acest moment, contrar susținerilor acestuia prin apărător, nu poate fi luată în considerare ipoteza cauzei justificative a legitimei apărări”, mai arată instanța.

Astfel, vedem că instanța nu a reținut apărarea avocatei inculpatului, care a arătat că Samir Lakatos l-ar fi bătut pe muncitor după ce acesta, împreună cu un coleg, ar fi abordat două minore de 14 și 16 ani, dintre care una era sora inculpatului, pe strada Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, așa cum a citat Clujust.

Cei doi ar fi tras de hainele fetelor, iar una dintre fete a reușit să-și sune soțul, care a venit împreună cu Samir Lakatos.

Când cei doi au ajuns, unul dintre nepalezi l-a lovit în burtă pe soț, iar atunci inculpatul a luat o bucată de lemn și l-a bătut violent.

Concluzia instanței

„Măsura arestării preventive a inculpatului este necesară în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului penal, atât prin prisma pericolului pe care îl prezintă pentru ordinea publică, cât și pentru localizarea și aducerea acestuia cu mai multă ușurință în fața organelor judiciare, precum și pentru a se preveni săvârșirea unor alte infracțiuni, existând un risc ridicat ca inculpatul să săvârșească în continuare și alte infracțiuni”, a arătat instanța.

Citește și: „Mâinile AUR sunt pătate de sânge”. Muraru cere pedepse mai dure după ce un nepalez a fost bătut până la comă în Cluj

În concluzie, faţă de argumentele expuse, la acest moment arestarea preventivă a inculpatului se impune pentru a evita ca acesta să săvârşească alte infracţiuni, se mai arată în motivare.

„Raportat la împrejurările comiterii presupusei fapte și persoana inculpatului, contrar susținerilor inculpatului prin apărătorul desemnat din oficiu, nu există nicio garanție că prin plasarea inculpatului sub măsura controlului judiciar/arestului la domiciliu s-ar putea atinge scopul urmărit prin luarea măsuri preventive, la acest moment neexistând nicio garanție că inculpatul ar respecta obligațiile impuse de judecătorul de drepturi și libertăți”, mai arată motivarea citată.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a reținut „că nu este de neglijat ecoul presupusei fapte în rândul membrilor societăţii precum şi faptul că, în condiţiile punerii în libertate a acestuia sau chiar şi în condiţiile arestului la domiciliu care ar putea fi dispus, s-ar crea un sentiment de profundă insecuritate în comunitate precum şi percepţia lipsei unei reacţii eficiente şi ferme a autorităţilor în condiţiile săvârşirii unei fapte de asemenea natură.”

În consecință, instanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru perioada 31 august – 29 septembrie 2025.

