Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală

Publicat:

Ismail Hossain a venit din Bangladesh în România pentru a munci și a-și întreține familia. După doar patru luni, a fost bătut pe o stradă dn Capitală, însă spune că nu și-a pierdut respectul față de români și speră să poată lucra în continuare pentru a trimite bani acasă celor dragi.

Ismail Hossain a fost victima unui atac rasial. FOTO: captură video
Ismail Hossain a fost victima unui atac rasial. FOTO: captură video

Ismail Hossain are 28 de ani și a venit în România acum doar patru luni, cu un singur scop: să muncească și să-și ajute familia rămasă acasă, în Bangladesh. În fiecare lună, după ce își plătește chiria, hrana și taxele, reușește să economisească o parte din bani, pe care îi trimite părinților, fraților, surorilor și soției.

Viața sa în București nu este ușoară. Împarte o cameră modestă din zona Pieței Obor cu alți nouă compatrioți, toți lucrând legal ca livratori de mâncare, potrivit Europa Liberă.

Livratorul lovit locuiește într-o cameră cu alți nouă conaționali FOTO Captură video
Livratorul lovit locuiește într-o cameră cu alți nouă conaționali FOTO Captură video

Munca este solicitantă, iar veniturile modeste, însă Ismail se declară recunoscător pentru oportunitatea de a câștiga bani și de a-și sprijini familia.

La doar aproximativ 4 luni de când lucrează în România, pe 26 august, la ora 22:30,  în timp ce mergea să livreze o comandă în zona Colentina, Ismail Hossain a fost lovit pe neaşteptate, pe o stradă din Capitală, de un necunoscut, care i-a strigat să plece acasă.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el, după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box. L-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta»”, a povestit el.

Un polițist aflat în zonă a intervenit rapid, l-a încătușat pe agresor, un tânăr în vârstă de 20 de ani, acesta fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”

Deși medicii i-au recomandat câteva zile de repaus, Ismail Hossain nu a rămas internat și spune că vrea să revină la muncă cât mai curând.

 „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”, a explicat el.

Pentru Ismail Hossain, România rămâne un loc în care speră să muncească în continuare cinstit și pentru a-şi putea ajuta familia rămasă în Banglandesh. Chiar dacă a fost lovit pe nedrept, doar pentru că este străin, consideră că extremismul nu este o caracteristică generală a românilor.

 „Am în continuare tot respectul față de cetățenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români”, a declarat tânărul.

Incitare la violenţă rasială

Pe 19 august, vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, lansa un mesaj public pe Facebook în care îi îndemna pe români să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”, atacând direct cei peste 130.000 de muncitori extracomunitari din țară, care plătesc anual statului român taxe de cel puțin 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro).

În ultimele săptămâni, după distribuirea acestui mesaj pe reţele de socializare, au apărut mai multe episoade de violență xenofobă. Este vorba despre o bătaie între muncitori români și nepalezi la o fabrică din Maramureș, dar şi despre incidentul în care doi cetăţeni străini au fost agresaţi la Cluj-Napoca, chiar în aceeaşi seară în care Ismail era lovit în Bucureşti. Unul dintre cei doi a ajuns la spital în comă. Şi în acest caz, agresorul, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Opinia publică a reacţionat vehement ca urmare a acestor acte de violenţă xenofobă, condamnând atacurile rasiste şi arătându-şi sprijinul pentru cei veniţi să muncească în România pentr a-şi întreţine familiile rămase acasă.

De asemenea, poliţistul influencer Marian Godină, cel care a semnalt primul incidentul în care a fost implicat Ismail, a anunţat că i-a făcut deputatului AUr Dan Tanasă o plângere penală pentru instigare la ură.

Societate

