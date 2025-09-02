Cine creează haosul? AUR, nepalezii sau rasismul de stat?

Un nepalez din Cluj a fost bătut de un tânăr de 18 ani până când a ajuns în comă. Cu doar câteva zile înainte, un alt livrator bengalez a fost lovit de un bărbat care i-a cerut să plece înapoi în țara lui.

Aceste manifestări par pornite de la deputatul AUR Dan Tănase, care i-a îndemnat pe români printr-un mesaj pe Facebook să nu mai folosească serviciile străinilor: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!” E un pas mare în spate pe care îl fac extremiștii din Parlament. Dar nu doar acest îndemn a declanșat ura împotriva nepalezilor livratori. Rasismul face parte din evoluția statală și e un fenomen sistemic, care poate fi întâlnit nu doar la toate nivelurile sociale, ci și pe fiecare palier al instituțiilor publice. Există o experiență veche și tristă în România, care începe cu secolele de robie ale romilor, continuă cu Mișcarea Legionară, cu Holocaustul romilor, cu politicile de asimilare forțată din perioada comunistă și strămutarea forțată a acestora.

Tot mai multe atacuri la adresa comunităților minoritare

În istoria politică autohtonă a existat mereu opoziția dintre „noi” majoritarii și „ei” străinii, sau minoritarii. „Ei” au fost mereu grupul celor răi, care ne deranjează, fie prin superioritatea lor subînțeleasă (maghiarii sau germanii), fie prin inferioritatea lor extrasă din prejudecățile majorității (romii, în mod istoric, muncitorii emigranți, în ultimii ani). Analizele și sondajele arată că în ultimul an au crescut la un nivel fără precedent cultul personalităților fasciste interbelice, discursurile antisemite și atacurile la adresa comunităților minoritare (Raportul anual de monitorizare publicat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, mai 2024-aprilie 2025). Care sunt cauzele? Supraexpunerea pe rețelele sociale a fostului prezidențiabil Călin Georgescu, un admirator al legionarilor și un apologet al naționalismului românesc gregar, plus sprijinul tacit sau deschis dat acestuia de instituții ale statului, inclusiv din zona intelligence-ului. Biserica Ortodoxă Română (BOR) i-a ajutat pe extremiști prin rețeaua preoților din țară. Apoi, tot BOR a hotărât anul trecut să canonizeze mai mulți preoți cu legături legionare, printre care Ilie Lăcătușu. Această decizie a fost urmată de o intensificare a comemorărilor cu simboluri fasciste.

Tendința de respingere a muncitorilor străini

Rețelele sociale amplifică totul, așa se face că liderul AUR, George Simion, a postat după violența asupra bengalezului livrator o știre veche de luni de zile despre un muncitor nepalez, acuzat de agresiune sexuală împotriva unui băiat de 10 ani. Doar într-o singură oră, textul a fost distribuit de 600 de ori și a adunat circa 900 de comentarii. Impactul și viteza răspândirii acestei informații sugerează că există un interes crescând, o tendință de respingere a muncitorilor străini și un nou subiect care îi va propulsa pe extremiști.

Primăria Capitalei dăduse autorizație formațiunii legionare Noua Dreaptă să organizeze azi o manifestație în fața Primăriei. Erau așteptați radicali de peste tot, pentru a-și arăta „împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei” de „a inunda” Bucureștiul „cu imigranți de orgine afro-asiatică” împotriva „voinței populației”. Presiunea făcută de Institutul Elie Wiesel a determinat Primăria Capitalei să le retragă autorizația. Astfel de manifestări cad sub incidența Articolului 369 din Codul Penal și sunt interzise, a atras atenția. Articolul reglementează infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare, împotriva unei categorii de persoane, definite pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, origine socială, orientare sexuală. Încălcarea lui se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Primarul interimar Stelian Bujduveanu spune că a anulat avizul pentru protestul de azi pentru ca Bucureștiul să nu devină o „scenă a radicalismului”.

Extremiștii au simpatii față de Moscova

Deja violența de limbaj s-a transformat în violență pură, cu o victimă aflată în comă. Suspendarea mitingului evită ce poate fi mai rău, inclusiv jignirile și umilirile muncitorilor străini. Pe de altă parte, ar fi fost interesant de văzut care e capacitatea de manevră a extremiștilor, chiar puteau aduna o masă critică? Sau nemulțumiții și naționaliștii extremiști se tem să se arate și preferă să amenințe pe rețelele sociale? Preferă tacticile subversive, când nu trec la devastarea împrejurimilor în care se strâng, așa cum au făcut când au ieșit să-l apere pe Călin Georgescu.

Muncitorii străini sunt pretexte pentru noi dezordini, noi teme care să incite la ură, să inducă instabilitate într-o perioadă grea. Extremiștii din România și de pe tot continentul au simpatii față de Moscova, antipatii față de UE și sunt înzestrați cu aroganța patriotului care nu are nimic împotriva unui dezastru istoric.

Sabina Fati - DW