Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Un muncitor străin a fost bătut până la comă în Cluj. Nu se știe dacă victima va supraviețui atacului

Un muncitor străin a fost bătut de un bărbat din Cluj până a ajuns în comă, în seara zilei de 26 august. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit judecătorilor, victima a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, spatelui și picioarelor, care necesită între 40 și 45 de zile pentru vindecare, scrie Monitorul de Cluj.

„În esență, în sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale (…)

Mai mult decât atât, potrivit înscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, se arată în comunicatul Parchetului Cluj.

Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă.

În plus, trebuie punctat și faptul că inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale.

Cluj-Napoca

