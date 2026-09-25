Cristian Diaconescu face radiografia conflictelor globale, la Agenda Internațională, de la ora 16.00

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, este invitatul unei noi ediții „Agenda Internațională– Interviurile Adevărul”, de la ora 16.00. În dialog cu jurnalistul Răzvan Munteanu, fostul șef al diplomației române analizează principalele dosare care domină agenda internațională.

Discuția pornește de la Adunarea Generală a ONU de la New York, desfășurată într-un context internațional tensionat, marcat de conflictele din Orientul Mijlociu și de competiția dintre marile puteri. Un punct important îl reprezintă discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu și situația din Gaza.

Cristian Diaconescu la Interviurile Adevărul

O altă temă este reaprinderea tensiunilor din Yemen, în condițiile în care rebelii Houthi continuă atacurile și confruntările cu forțele susținute de Arabia Saudită. Evoluțiile ridică din nou problema rolului Iranului și a riscului extinderii confruntării regionale.

Conflictul dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, reprezintă un alt dosar major al discuției. Vor fi analizate strategia Washingtonului și a Israelului față de Teheran, programul nuclear iranian și perspectivele unei eventuale escaladări.

În final, dialogul se va concentra asupra relației dintre cele două mari puteri ale momentului, Statele Unite și China, după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, precum și asupra implicațiilor acesteia pentru competiția economică și geopolitică globală.

Despre toate aceste teme, Cristian Diaconescu discută cu Răzvan Munteanu într-o nouă ediție „Agenda Internațională – Interviurile Adevărul”.