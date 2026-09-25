Andrea Chiș, prima reacție după nominalizarea la Justiție: „Sunt tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției”

Fosta judecătoare CSM, Andrea Chiș, a confirmat că a acceptat propunerea de a prelua portofoliul Justiției în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aceasta susține că nominalizarea sa este rezultatul unui acord între cele trei formațiuni care ar urma să formeze coaliția de guvernare.

Fosta judecătoare CSM, Andrea Chiș Foto: FB

„Ieri am fost sunată de prim ministrul desemnat de președintele României, domnul Siegfried Mureșan, să accept nominalizarea pentru portofoliul justiției în propunerea unui viitor Guvern. Mi-a spus că sunt tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției. Nominalizarea mea este, așadar, rezultatul unui acord”, a anunțat Andrea Chiș.

Fosta judecătoare afirmă că propunerea nu vine exclusiv din partea unui partid sau a unei minorități. „Ea nu vine, așadar, doar din partea unui anume partid sau a unei minorități care reprezintă jumătate din mine, fiind vorba de limba mea maternă. E un sentiment plăcut să știi că vii din acord, și nu din conflict. Am acceptat, pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM”, a transmis Andrea Chiș, pe Facebook.

Fosta judecătoare afirmă că își dorește ca România să traverseze „vremuri mai bune”, dar subliniază că acest lucru nu depinde doar de viitorul ministru al Justiției.

„Mi-aș dori să trăim vremuri mai bune, dar nu depinde doar de mine asta. Depinde de noi toți. Primăvara va veni, indubitabil, dar vine în ritmul ei firesc. Poate e acum. Parlamentul va avea ultimul cuvânt, așa cum e firesc în societatea noastră democratică”, a transmis fosta judecătoare.

Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la vârsta de 52 de ani.

Fosta judecătoare și fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii a fost lector la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a predat procedură civilă. Ea și-a dat demisia din această funcție în acest an, după apariția în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Andrea Chiș este doctor summa cum laude în Științe juridice, titlu obținut în 2012 la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În perioada în care a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș a reprezentat CSM în Boardul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare.

De asemenea, s-a numărat printre cei șapte magistrați din CSM care au cerut desființarea Secției Speciale.

De-a lungul anilor, Andrea Chiș a avut poziții critice față de disfuncționalitățile și neregulile din sistemul judiciar. Fosta membră CSM a participat la protestele organizate la Cluj pentru independența justiției.

Nominalizarea sa vine în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului Mureșan. Potrivit informațiilor transmise, Dominic Fritz a încercat să obțină portofoliul Justiției pentru USR, însă Kelemen Hunor s-a opus. Liderii PNL, USR și UDMR au convenit, în cele din urmă, asupra unui candidat independent, iar alegerea a fost Andrea Chiș.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să depună la Parlament lista miniștrilor propuși pentru Cabinetul său, precum și programul de guvernare.