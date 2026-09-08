 Pericol pe TikTok. Fenomenul care îi atrage tot mai mult pe adolescenți. Avertismentul poliției | adevarul.ro
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Pericol pe TikTok. Fenomenul care îi atrage tot mai mult pe adolescenți. Avertismentul poliției

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O activitate devenită tot mai populară în rândul adolescenților îi determină pe polițiști să tragă un semnal de alarmă la începutul noului an școlar. Este vorba despre fenomenul „urbex”, care presupune explorarea unor clădiri și spații abandonate și care este promovat intens pe rețelele de socializare, în special pe TikTok.

Fenomenul de pe TikTok care îi atrage tot mai mult pe adolescenți.
Fenomenul de pe TikTok care îi atrage tot mai mult pe adolescenți. Foto: Arhivă

Ministerul Afacerilor Interne le recomandă părinților să discute cu adolescenții despre riscurile pe care le presupune această practică, în condițiile în care locurile abandonate pot ascunde pericole greu de observat, notează știrileprotv.ro. 

Denumirea „urbex” vine de la „urban exploration” și se referă la explorarea unor spații părăsite, precum foste fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri. Activitatea a devenit populară în mai multe țări, iar în România a ajuns să fie promovată tot mai mult în mediul online.

Pentru unii adolescenți, astfel de explorări reprezintă o sursă de adrenalină sau o modalitate de a obține fotografii spectaculoase și cât mai multe reacții pe rețelele sociale.

În spatele imaginilor care pot părea spectaculoase se află însă riscuri serioase. Clădirile abandonate pot avea structuri deteriorate, scări care se pot prăbuși, geamuri sparte, podele instabile, gropi sau alte zone periculoase.

MAI a transmis un mesaj adresat în special părinților:

„Eşti părinte de adolescent? Atunci e foarte posibil să fi auzit deja de urbex. Şi, dacă te întrebi ce mai înseamnă cuvântul ăsta, te lămurim noi. Urbex vine de la «urban exploration» şi înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care pot părea interesante, după orele de la şcoală. Doar că aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole”, au transmis reprezentanții ministerului.

Polițiștii le recomandă adulților să nu trateze fenomenul superficial și să discute deschis cu adolescenții despre motivele pentru care aceștia sunt atrași de astfel de activități.

„Ce poţi face? În primul rând, vorbeşte cu copilul tău. Ascultă-l cum îţi va spune că doar explorează, că este cool şi că toţi fac asta. Apoi explică-i că o clădire abandonată nu este şi sigur de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul interzis. Nu trebuie să-şi riste viaţa ca să demonstreze ceva în faţa prietenilor”, se arată în mesajul transmis de polițiști.

Autoritățile atrag atenția și asupra situației în care adolescenții ajung într-o astfel de zonă, chiar dacă aleg să nu intre în clădire.

„Dar dacă tot merge cu prietenii, iar el nu intră, să nu uite de numărul de urgenţe 112”, au mai transmis reprezentanții MAI.

Mesajul poliției vine la începutul noului an școlar, perioadă în care adolescenții petrec din nou mai mult timp împreună după orele de curs. Autoritățile îi sfătuiesc pe părinți să pună siguranța înaintea unei fotografii sau a unei experiențe care poate ajunge virală pe TikTok.

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