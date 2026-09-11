„Trends”, noua emisiune „Adevărul”, debutează astăzi la ora 18.00. Disputele și derapajele care au aprins Internetul

Alexandru Negrici, moderatorul noii emisiuni „Trends”, lansată de „Adevărul”, va vorbi vineri, 11 septembrie, despre mai multe subiecte intens discutate în această săptămână: de la podcastul prezentat de Gojira, care le-a avut ca invitate pe Monica Tatoiu și Aluziva, și mesajul șefului sindicatului Metrorex, până la derapajul deputatului AUR Mihail Neamțu.

La emisiunea de vineri va fi invitată creatoarea de conținut și activista Mălina Irimia.

Primul subiect abordat va fi discuția dintre Monica Tatoiu și Aluziva din podcastul prezentat de Gojira, în care cele două s-au contrat luni, 7 septembrie, pe tema feminismului.

În emisiunea de vineri, Alexandru Negrici și Mălina vor face un joc de rol în care vor prezenta cum ar putea cineva să discute cu Tatoiu, pe înțelesul ei, despre drepturile femeilor.

Primul subiect abordat va fi reacția la declarația șefului sindicatului Metrorex, potrivit căruia multe dintre problemele de la metrou ar apărea din cauza numărului mare de femei aflate în funcții de conducere.

Un alt subiect va fi apariția unui invitat controversat în emisiunea lui Teo și Ilinca Vandici. Internetul a reacționat după ce psihologul Constantin Cornea a vorbit din nou despre ce înseamnă să fii un „bărbat adevărat” și despre cum ar trebui femeile să se comporte în relații.

De asemenea, va fi abordat un nou derapaj al lui Mihai Neamțu. În cadrul podcastului „Lupta unei generații”, cu Samuel Zărnescu, deputatul AUR a vorbit cu multă pasiune despre semnificația menstruației și despre momentul în care femeile ar trebui să fie pregătite să aibă copii.