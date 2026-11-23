Luna plină din 24 noiembrie va fi mai aproape de Pământ decât în mod obișnuit, oferind spectacolul cunoscut drept „Superlună”. Fenomenul, numit și „Luna Castorului”, va putea fi observat și din România, cu ochiul liber, dacă vremea va permite. Este prima dintre cele trei Superluni așteptate până în ianuarie 2027.

Superluna din noiembrie va fi vizibilă și din România Foto: Pixabay

O Superlună poate părea cu până la 14% mai mare și cu 30% mai strălucitoare decât cea mai mică Lună plină a anului, mai arată sursa citată. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că diferențele sunt greu de observat cu ochiul liber, iar imaginile spectaculoase în care Luna pare uriașă sunt adesea rezultatul unei iluzii optice.

De ce apare fenomenul de Superlună

Luna se deplasează în jurul Pământului pe o orbită eliptică, astfel că distanța dintre cele două corpuri cerești variază permanent, între aproximativ 364.000 și 404.000 de kilometri.

Devon Salasin, astronom-șef la Stargazing Moab, explică pentru National Geographic faptul că punctul în care Luna se află cel mai aproape de Pământ se numește perigeu, în timp ce punctul cel mai îndepărtat poartă denumirea de apogeu. Atunci când Luna plină coincide cu apropierea de perigeu, apare fenomenul cunoscut drept Superlună.

NASA precizează că această denumire este utilizată, în general, atunci când Luna plină se află suficient de aproape de perigeu, în limita a 90% din apropierea maximă posibilă.

Deși denumirea de „Superlună” este foarte răspândită, astronomii folosesc termenul științific „perigee-syzygy”, care descrie alinierea Soarelui, Pământului și Lunii atunci când satelitul natural se află aproape de punctul cel mai apropiat de planeta noastră. „Este un mod sofisticat de a spune că toate se aliniază”, explică Devon Salasin, astronom-șef la Stargazing Moab, pentru National Geographic.

De ce Luna pare uneori uriașă pe cer

Imaginile spectaculoase în care Luna pare uriașă, mai ales atunci când apare deasupra clădirilor sau a munților, au însă o altă explicație. Este vorba despre un efect cunoscut drept „iluzia Lunii”, care o face să pară mult mai mare în apropierea orizontului decât atunci când se află sus pe cer.

În realitate, Luna are aproape aceeași dimensiune aparentă indiferent dacă se află la orizont sau sus pe cer. NASA explică faptul că acest lucru poate fi demonstrat prin fotografii realizate cu aceleași setări, în ambele situații. În schimb, folosirea unui teleobiectiv și încadrarea Lunii alături de clădiri sau alte repere îndepărtate pot crea imagini în care astrul pare uriaș.

La ce oră poate fi observată Superluna din România

Luna plină va atinge momentul maxim marți, 24 noiembrie, la ora 16:53, ora României. Cei care vor să admire fenomenul pot urmări cerul după apusul Soarelui, atunci când Luna va fi vizibilă, dacă vremea permite.

Superluna va putea fi admirată cu ochiul liber, însă cei care folosesc un binoclu sau un telescop vor putea observa mai bine detaliile de pe suprafața Lunii. Pe 24 noiembrie, în apropierea acesteia se va afla și grupul de stele Pleiade, cunoscut și sub numele de „Cele șapte surori”, unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare de pe cer.

În decembrie va putea fi observată cea mai mare Superlună a anului, iar în ianuarie 2027 Luna plină se va afla din nou aproape de Pământ.