Cel mai strălucitor fenomen al anului: când va lumina cerul superluna din octombrie

Fenomenul apare atunci când Luna plină se află mai aproape de Pământ pe orbită, ceea ce o face să pară cu până la 14% mai mare și cu 30% mai luminoasă decât cea mai palidă lună a anului, potrivit NASA.

Aceasta va fi cea mai mare și mai strălucitoare Lună plină de până acum în acest an și prima superlună după noiembrie 2024. Pentru cei care doresc să o admire, este recomandat să țină cont de prognoza meteo, deoarece norii ar putea împiedica vizibilitatea în unele zone.

Ce face ca o Lună plină să fie superlună?

Dacă Luna este plină când se află la cel mai apropiat punct față de Pământ – numit perigeu –sau în apropierea acestuia (până la 90% din distanța minimă), poate fi numită „superlună”, potrivit BBC.

Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1979 de astrologul Richard Nolle pentru a descrie Lunile pline care par semnificativ mai mari și mai strălucitoare, coincizând cu perigeul. Acestea pot părea cu până la 14% mai mari și cu 30% mai strălucitoare decât alte Luni pline.

Unele comunități astronomice definesc superluna diferit, de exemplu, ca orice Lună plină aflată la mai puțin de 360.000 km de centrul Pământului – conform acestei definiții, Luna de recoltă din octombrie nu ar fi considerată superlună.

Ce este Luna de recoltă?

Lunile pline de-a lungul anului primesc nume tradiționale care reflectă fenomenele naturii. Luna plină din octombrie este cunoscută ca „Luna Vânătorului” (Hunter’s Moon), dar anul acesta este și Luna de recoltă.

Aceasta este Luna plină care apare cel mai aproape de echinocțiul de toamnă, moment tradițional de strângere a recoltei. De asemenea, răsare aproape de apusul soarelui pentru mai multe seri consecutive, oferind lumină suplimentară pentru muncitorii agricoli.

Echinocțiul de toamnă din 2025 a avut loc pe 22 septembrie, iar Luna de recoltă apare de obicei în aceeași lună. În acest an, ea va fi vizibilă pe 7 octombrie, cea mai târzie dată de apariție din 1987.

Luna plină poate părea mai mare atunci când este aproape de orizont decât atunci când este sus pe cer. În realitate, dimensiunea sa nu se schimbă, însă ochii noștri percep acest lucru diferit.

Cercetătorii nu înțeleg complet motivul, dar una dintre teorii susține că, atunci când vedem Luna în raport cu obiecte precum copaci, clădiri sau dealuri, creierul nostru este păcălit să o considere mai mare.

Culoarea roșiatică sau portocalie a Lunii aproape de orizont nu este o iluzie. Lumina Soarelui traversează o porțiune mai mare a atmosferei Pământului, iar atmosfera împrăștie lumina albastră cu lungime de undă scurtă, lăsând să predomine nuanțele roșii și portocalii.