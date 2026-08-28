Lucrările la drumul expres Brăila-Galați se apropie de final. Se montează ultima componentă a podului peste Siret

Lucrările la una dintre cele mai importante structuri de pe traseul DEx6, podul de pe Siret, se apropie de final.

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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat vineri, 28 august, după o vizită pe șantier, că muncitorii au început pregătirile pentru montarea ultimei piese a podului peste Siret. Componenta centrală a tablierului are 147 de tone și urmează să fie ridicată cu ajutorul unei macarale de mare tonaj, cu o capacitate de până la 600 de tone.

Podul are 307 metri lungime și este cea mai complexă structură de pe Drumul Expres Brăila-Galați, după podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.

În ultima săptămână, constructorul a montat încă un element al tablierului metalic, iar lucrările au ajuns acum în punctul în care poate fi instalată și piesa centrală. În paralel, pe șantier a început asamblarea macaralei care va realiza ridicarea acesteia, precizează oficialul în postarea sa pe Facebook.

Podul peste Siret face parte din ansamblul de poduri și pasaje de pe cei 10,7 kilometri ai DEx6, drumul expres care va asigura legătura rapidă dintre Brăila și Galați. Întregul complex de structuri de pe traseu are 1,8 kilometri și include, pe lângă poduri, și viaducte și un pasaj.

Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, constructorul, UMB, își menține angajamentul ca Drumul Expres Brăila-Galați să fie dat în trafic până la sfârșitul acestui an.

Odată finalizat, DEx6 va lega zona Brăila-Galați de drumul de legătură al podului suspendat peste Dunăre de la Brăila și va continua până la intersecția cu DN2B, în zona Movileni, în județul Galați.

Noul drum este gândit și ca alternativă pentru traficul greu care circulă în prezent pe DN22B.

În același timp, legătura pe care o va asigura între Brăila și Galați va permite conectarea mai directă a zonei cu rețeaua de drumuri de mare viteză. Potrivit oficialului de la Transporturi, după construirea Drumului Expres Focșani-Brăila, această conexiune va ajunge direct la Autostrada Moldovei (A7), formând un coridor rutier de mare viteză între Moldova, Brăila, Galați și traversarea Dunării.

DEx6 va avea două benzi de circulație pe fiecare sens și va cuprinde trei poduri, două viaducte și un pasaj. Valoarea investiției este de 449,42 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

În acest moment, atenția constructorului este concentrată pe finalizarea podului peste Siret, unde montarea elementului central al tablierului reprezintă următoarea etapă majoră a lucrărilor. Termenul anunțat pentru deschiderea întregului drum expres rămâne sfârșitul anului.