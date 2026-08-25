Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis marți, 25 august, că lucrările de montare a plaselor de protecție și a barierelor de retenție pe DN7, în zona Văii Oltului, au depășit 75%.

„Lucrările pentru montarea plaselor și barierelor de retenție pe DN7, în zona Valea Oltului, au depășit 75% stadiu de execuție și se află în avans față de graficul asumat de constructor.

Pentru a evita instituirea unui nou punct de restricție, cu circulație alternativă pe un singur sens, constructorul a redus zona aferentă organizării de șantier în dreptul km 201, în zona cunoscută ca Motelul Lotrișor”, transmite DRDP Craiova într-o postare.

Sursa citată adaugă că circulația se desfășoară pe ambele sensuri, printr-o soluție provizorie care permite continuarea lucrărilor fără instituirea unei noi restricții majore: un sens de mers se desfășoară pe partea carosabilă, iar celălalt prin parcarea aferentă organizării de șantier.

„Zona este corespunzător semnalizată și balizată, iar participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Lucrările avansează în ritm susținut, iar soluția adoptată de constructor permite menținerea circulației fără introducerea unui nou sector cu trafic alternativ.”

Un bolovan căzut de pe versant în iulie

La finalul lunii trecute, un bărbat a murit după ce un bolovan desprins de pe un versant s-a prăbușit peste un autoturism care circula pe DN 7, între localitățile Boița și Lazaret, pe Valea Oltului.

În autoturism se aflau două persoane în momentul producerii incidentului. Una dintre acestea a reușit să se autoevacueze, în timp ce a doua persoană a rămas încarcerată.