Despăgubiri de până la 200 de euro pe hectar pentru secetă și credite mai ieftine pentru fermieri, în programul de guvernare

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede deblocarea despăgubirilor pentru seceta din 2025, un mecanism permanent de asigurare împotriva secetei și facilități de creditare pentru fermieri. Planul include și investiții în irigații, procesarea alimentelor în România și sprijin pentru tinerii care vor să intre în agricultură.

Programul de guvernare include și investiții în irigații Foto: arhivă

Fermierii ar putea beneficia de despăgubiri mai mari pentru pierderile provocate de secetă și de acces mai ușor la finanțare, potrivit programului de guvernare. Documentul urmărește reducerea costurilor de producție, modernizarea agriculturii și diminuarea dependenței României de importurile de produse alimentare.

Despăgubiri de 200 de euro pe hectar pentru secetă

Una dintre măsurile propuse este deblocarea despăgubirilor pentru seceta din 2025. Programul prevede completarea sprijinului de 63 de euro pe hectar până la 200 de euro pe hectar, printr-o schemă de ajutor de stat care ar urma să fie definitivată în maximum 100 de zile.

Din primăvara anului 2027, Guvernul vrea să introducă un mecanism permanent de gestionare a riscului de secetă. Fermierii înscriși la APIA ar urma să beneficieze de o poliță minimă pe hectar, finanțată prin reținerea a 3% din plățile directe.

Credite cu dobânzi subvenționate

Programul prevede optimizarea schemei AgroInvest, prin care statul garantează o mare parte din creditele de investiții și continuă subvenționarea dobânzilor, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor europene.

Este propus și un „credit al fermierului” pentru capital de lucru, pe o perioadă de cinci ani. Potrivit documentului, fermierul ar urma să suporte o marjă fixă de 1,95%, în timp ce statul ar acoperi componenta de dobândă ROBOR la trei luni, pentru finanțări de până la 50.000 de euro, în limitele bugetare stabilite.

O altă măsură vizează continuarea compensării accizei la motorina utilizată în agricultură, cu obiectivul reducerii costurilor suportate de producători.

Irigații pentru 2,8 milioane de hectare

În contextul secetei și al presiunilor asupra producției agricole, programul propune extinderea infrastructurii de irigații. Ținta este ca suprafața irigabilă să ajungă la 2,8 milioane de hectare până în 2032.

Investițiile ar urma să fie susținute prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții și fonduri europene. Documentul prevede și finanțarea echipamentelor de irigat, precum și instalarea de panouri fotovoltaice pe canalele de irigații.

Mai multe alimente produse și procesate în România

Guvernul propune continuarea programelor de investiții în industria alimentară, inclusiv prin schemele INVESTALIM și ROMALIMENT, pentru modernizarea fabricilor și dezvoltarea capacităților de procesare.

În zootehnie, obiectivul anunțat este ca necesarul de carne de porc al României să fie acoperit integral din producția internă până în 2028. Sunt prevăzute și programe pentru fermele de păsări, achiziția de juninci în fermele de familie și dezvoltarea producției de legume, cartofi și usturoi.

Programul urmărește, de asemenea, extinderea agriculturii ecologice la 800.000 de hectare până în 2030 și creșterea producției în zona montană.

Sprijin pentru tinerii fermieri și reforma arendei

Pentru atragerea tinerilor în agricultură, documentul propune continuarea programelor de instalare a tinerilor fermieri, modernizarea liceelor agricole și acordarea unei prime lunare pentru tinerii angajați în sector, în condițiile unor scheme cu bugete plafonate.

Este prevăzut și un mecanism voluntar de transfer al fermelor mici de la agricultorii vârstnici către tineri sau ferme de familie viabile economic.

În paralel, Guvernul propune o nouă lege a arendei, contracte multianuale și registre electronice ale contractelor, precum și o strategie de dezvoltare rurală pentru perioada 2026–2036.

Implementarea măsurilor va depinde de finanțarea disponibilă, de aprobarea schemelor de ajutor de stat și de respectarea țintelor bugetare. Programul stabilește obiectivele propuse, însă unele dintre acestea necesită norme de aplicare, bugete dedicate și aprobări suplimentare înainte de a produce efecte pentru fermieri.