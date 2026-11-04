 Roșii „inimă de bou” în solarii, la început de noiembrie. O familie de fermieri din Maramureș încă își culege recolta: „Ne găsiți la piață” | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Roșii „inimă de bou” în solarii, la început de noiembrie. O familie de fermieri din Maramureș încă își culege recolta: „Ne găsiți la piață”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

În timp ce temperaturile scad, iar sezonul legumelor de vară se apropie de final, într-o gospodărie din Maramureș roșiile „inimă de bou” continuă să se coacă în solarii. Familia Mureșan din Ocoliș încă își pregătește recolta pentru piață.

„Astăzi este 4 noiembrie 2026 și vreau să vă arăt roșiile inimă de bou. Încă se mai coc roșiile în solar. O să vină și frigul, dar deocamdată mai avem. Joi și vineri mergem în piață, mergem și săptămâna viitoare”, au transmis reprezentanții Grădinii Mureșan din Ocoliș, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Roșii în solariile fermierilor
Roșii în solariile fermierilor Foto: FB/Grădina Mureșan Ocoliș

Soții Mureșan se ocupă de cultivarea legumelor și a plantelor, iar în grădina lor cresc roșii, ardei, vinete și ceapă. Familia cultivă atât legume obișnuite, cât și soiuri și plante mai puțin întâlnite, încercând să diversifice oferta.

Roșii recolatate din sere
Roșii recolatate din sere Foto: FB/Grădina Mureșan Ocoliș

De asemenea, familia se mândrește și cu dovleci de dimensiuni impresionante. Anul acesta, recordul a fost de 184 de kilograme, o greutate care i-a transformat într-o adevărată atracție a grădinii.  

Dovleac uriaș
Dovleac uriaș Foto: FB/Grădina Mureșan Ocoliș

Printre culturile speciale se numără pepenele de iarnă, cunoscut sub denumirea științifică Benincasa hispida, și castravetele amar (Momordica charantia), două plante originare din Asia, apreciate pentru utilizările lor culinare.

Pe lângă legumele proaspete, familia pregătește și produse tradiționale din recolta proprie. În oferta Grădinii Mureșan se regăsesc murături, gogonele cu miere și alte preparate realizate din legumele cultivate în gospodărie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Deputatul Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al PNL, care a apărut în lenjerie intimă la televizor pe vremea când era ministru, a fost surprins de Gândul la salonul de manichiură. Parlamentarul a chiulit de la muncă pentru programarea de la cosmetică
gandul.ro
image
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
mediafax.ro
image
Ionuț Chirilă a „sărit” la Cornel Dinu! Ce a cerut clubului Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Statul, pus la slăbit de austeritatea lui Bolojan. 64.000 de bugetari mai puțin în 15 luni
libertatea.ro
image
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
digisport.ro
image
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
click.ro
image
Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
playtech.ro
image
Cutremur în vestiar: antrenorul le-a zis tuturor că pleacă după meciul din weekend! Echipa din SuperLigă e în criză
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
digisport.ro
image
Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o actriță porno. „Nu îți mai faci griji că o impresionează altul”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Bolojan! Un nou nume vrea să îi ia locul
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o actriță porno. „Nu îți mai faci griji că o impresionează altul”
click.ro
image
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan
click.ro
image
La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu?
click.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Imaginea tristeții. Prințul William și fiul lui cel mare, George, fotografiați cu amărăciunea pe chip, chiar în public
okmagazine.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
image
Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o actriță porno. „Nu îți mai faci griji că o impresionează altul”

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp