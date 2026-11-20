În timp ce nemulțumirea generației Z se extinde în Europa, de la salariile mici și locuințele inaccesibile până la problemele din educație și lipsa de reprezentare politică, tinerii se pregătesc să iasă din nou în stradă. Pe 20 noiembrie, este anunțat un mare val de proteste coordonat la nivel internațional, cu manifestații în peste 25 de țări, inclusiv în România, unde tinerii și studenții vor protesta în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

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România părea să fie o excepție, o țară în care frustrările tinerilor se traduceau mai degrabă prin plecare, retragere sau vot decât prin protest. Pe 20 noiembrie, însă, manifestații ale tinerilor și studenților sunt anunțate și în cinci orașe din țara noastră.

Tinerii români sunt de abia la începutul unei mobilizări, rămâne de văzut dacă aceasta se va conecta la valul internațional. Sunt anunțate proteste la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

De ce se revoltă tinerii în Europa

Nemulțumirile au forme diferite, dar se întâlnesc într-un punct: sentimentul că societatea nu le mai oferă perspectiva unei vieți decente și că cei care iau deciziile nu îi ascultă.

„Pe scurt, toți acești tineri vor să trăiască demn”, spune Donatella Della Porta, socioloagă și politoloagă italiană, recunoscută la nivel internațional drept una dintre principalele autorități în studiul mișcărilor sociale, al protestelor și al proceselor de democratizare, într-un interviu acordat publicației elvețiene Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Salarii corecte și locuințe accesibile nu sunt, în opinia sa, revendicări exagerate sau radicale, ci sunt cereri pragmatice, care pornesc din experiența de zi cu zi a unei generații tot mai nesigure în privința viitorului.

Pentru Robert Santa, cercetător la ReThink Romania, revolta Generației Z trebuie înțeleasă pornind de la o schimbare profundă a relației dintre generații.

„Revolta generației Z, din punctul meu de vedere, vine pe fondul unei schimbări epocale de condiții în progresia bunăstării intergeneraționale. În trecut, în mare parte, în condiții economice normale, exista o regulă simplă: fiecare generație trăia mai bine decât generația anterioară. Acum s-a cam rupt asta”, spune cercetătorul, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Tinerii se confruntă, spune Santa, cu situații economice și social-culturale mai dificile decât cele întâlnite de părinții lor la aceeași vârstă. Locuințele sunt greu accesibile, începutul unei cariere este mai nesigur, iar costurile educației și ale vieții apasă asupra celor care încearcă să devină independenți.

Pe de altă parte, generația tânără simte că are o influență tot mai mică asupra deciziilor publice. Îmbătrânirea populației schimbă raportul dintre grupurile de vârstă, iar politicienii sunt tot mai preocupați de finanțarea pensiilor și de protejarea electoratului mai numeros.

Santa observă că tinerii sunt tot mai puțin reprezentați în populația generală și, implicit, în calculele electorale, ceea ce, în opinia sa, contribuie la sentimentul că nevoile lor sunt ignorate. În multe țări europene, adaugă Robert Santa, tinerii nu se mai regăsesc în partidele politice tradiționale și tind să se îndrepte către zonele de la extremele spectrului politic.

Donatella Della Porta descrie o stare de spirit asemănătoare, dar pune accentul și pe experiența pandemiei. Generația care protestează acum a trecut prin lockdown, restricții și nesiguranță într-o perioadă esențială a formării sale. Tinerii au rămas, spune Donatella Della Porta pentru Neue Zürcher Zeitung, cu impresia că, în momentele dificile, ei nu au fost grupul de populație de care autoritățile au ținut cel mai mult cont.

Sondajele, de altfel, indică o încredere mai scăzută în instituțiile politice în rândul celor sub 30 de ani decât în rândul populației mai vârstnice. Tinerii se simt abandonați în chestiuni precum clima, educația, pandemia și războiul. „Tinerii se simt trădați”, rezumă Della Porta. Nemulțumirea lor trece dincolo de conflictul între generații, avertizează Della Porta. Liniile de tensiune trec și între clase sociale, între cei care au acces la resurse și cei care nu reușesc să obțină condițiile unei vieți stabile, iar în spatele protestelor se află teama că promisiunea progresului social nu mai este valabilă.

Franța - școli degradate și sentimentul că nimeni nu îi ascultă

În Franța, nemulțumirea elevilor are o dimensiune foarte concretă. Marius Mesnil, în vârstă de 17 ani, este unul dintre tinerii implicați în protestele pentru educație și co-secretar general al sindicatului elevilor Union syndicale lycéenne.

Înaintea examenului de Bacalaureat, profesoara sa de franceză a lipsit mai bine de o lună fără să fie înlocuită. Elevii care studiau germana ca a doua limbă străină au avut perioade în care au rămas aproape fără profesor. În timpul iernii, încălzirea școlii s-a defectat, iar orele nu s-au mai putut ține.

Dar tinerii se confruntă și cu probleme care depășesc condițiile materiale. Mesnil povestește că, atunci când locuia într-un sat, trebuia să plece la șapte dimineața pentru a ajunge la ore care începeau abia la zece. Autobuzul de întoarcere pleca seara, la șase și jumătate. Întreaga zi era ocupată de școală și transport, iar pentru pasiuni, sport sau întâlnirile cu prietenii nu mai rămânea aproape deloc timp.

„Orarele astea care ni se impun ne epuizează”, spune el, citat de NZZ. „Astăzi nu mai avem nici măcar timp să ne plictisim”, adaugă tânărul.

Sindicatul său cere zece miliarde de euro pentru mai mulți profesori, renovarea clădirilor și suplimentarea locurilor la universități. Mesnil nu consideră că solicită ceva extravagant. „Pentru asemenea lucruri de la sine înțelese n-ar trebui de fapt să fim nevoiți să manifestăm”, punctează tânărul. El spune că protestele s-au domolit o perioadă, iar asta și din cauza temerii față de violența poliției. De exemplu, un tânăr și-a pierdut o mână în confruntările cu forțele de ordine. Cu toate acestea, Mesnil nu renunță: „Cât timp nu ne dau mai mulți bani, nu ne oprim.”

În Germania, Amy Kirchhof, o tânără de 19 ani care conduce Conferința Federală a Elevilor, formulează o nemulțumire care trece dincolo de școli - nu se simt reprezentați.

„Ce ne înfurie? Nimeni nu vorbește cu noi. Pe teme politice abia dacă putem să ne spunem cuvântul, deși ne privesc în primul rând viitorul”, atrage atenția tânăra.

Ea consideră că simpla coborâre a vârstei de vot la 16 ani nu ar rezolva problema. Ca exemplu, vorbește despre dezbaterea privind serviciul militar: în Germania, spune ea, politicienii au discutat cu numeroase grupuri, dar prea puțin cu tinerii bărbați care ar putea fi direct vizați de o eventuală mobilizare.

Kirchhof descrie și școli în care săli întregi sunt închise din cauza azbestului, unde internetul funcționează prost, iar toaletele sunt într-o stare deplorabilă. În plus, lipsa profesorilor face ca orele să fie anulate sau ca dascălii să fie nevoiți să lucreze mult peste vârsta obișnuită de pensionare.

Ea respinge categoric imaginea unei generații apolitice și leneșe. Dimpotrivă, invocă implicarea tinerilor în voluntariat și spune că protestele au demonstrat că generația sa poate participa activ la viața publică. Totuși, se teme că manifestațiile ar putea escalada și insistă că rezistența civilă trebuie să rămână pașnică.

Albania - când corupția alungă o generație întreagă

În Albania, nemulțumirea are o componentă politică și economică mult mai apăsată. Klevis Tako, student de 20 de ani la științe politice în Tirana, vorbește, pentru aceeași publicație elvețiană, despre o țară care se golește de tineri.

„Acum zece ani, în orașul meu natal, Korce, eram un grup de 15 prieteni buni din același cartier. Azi din cei 15 au rămas trei, toți ceilalți au emigrat în Germania, Franța, Grecia sau SUA”, arată tânărul. Tako protestează împotriva lipsei de perspective și a emigrării continue, descriind o societate în care, pentru a avea succes, trebuie să faci parte dintr-un sistem de relații și favoruri. O diplomă și competențele profesionale nu sunt suficiente dacă un post este rezervat unei rude sau unei persoane apropiate celor aflați la putere.

Exemplul pe care îl oferă este cel al unui tânăr calificat care candidează pentru un post în administrație, dar nu primește nici măcar un răspuns, în timp ce un apropiat al șefului instituției este angajat fără să aibă pregătirea necesară. Aceasta este dovada că meritul nu contează, mai spune tânărul.

Furia lui și a celor asemeni lui nu se îndreaptă doar împotriva partidului aflat la guvernare, ci împotriva întregii clase politice tradiționale, inclusiv a opoziției. El spune că protestatarii încearcă să se organizeze politic și să susțină un candidat independent la alegerile locale. Mișcarea studenților din Serbia este pentru el un exemplu și o sursă de motivație.

Potrivit cercetătorului Robert Santa, protestele din Albania au avut și un catalizator specific, anume percepția că guvernul este dispus să cedeze o zonă protejată unor interese private și unor investitori străini, pentru un proiect considerat dăunător mediului. Astfel, nemulțumirea generală s-a concentrat în jurul unei decizii concrete, care a făcut vizibilă o problemă mai largă, anume felul în care puterea ia decizii în numele cetățenilor.

Italia - o diplomă universitară și un salariu de 800 de euro

În Italia, problema este mai ales cea a costului vieții și a dificultății de a deveni independent. Gabriele Vernucci, în vârstă de 28 de ani, lucrează în organizația de tineret a Partidului Democrat din Roma și spune că nici măcar studiile universitare nu garantează un început de carieră decent.

„Chiar dacă ai titluri academice, cel mai bun lucru pe care îl poți obține e un contract cu un salariu de 800 de euro pe lună”, indică tânărul. La Roma, o asemenea sumă nu permite o viață independentă. Este motivul pentru care mulți tineri locuiesc în continuare cu părinții, emigrează sau caută camere în zone îndepărtate de centrul orașului, unde apar alte costuri, precum transportul.

Gabriele Vernucci a devenit unul dintre promotorii unei campanii pentru transport public accesibil. În toamna lui 2023, după presiunea organizației de tineret, primăria Romei a introdus un abonament anual de 50 de euro pentru tinerii sub 19 ani, față de un cost anterior care putea ajunge la 250 de euro. El vrea însă ca facilitatea să fie extinsă la tinerii sub 30 de ani și consideră că transportul gratuit ar fi o măsură concretă pentru cei afectați de scumpiri. Nu este de acord cu vandalismul, dar crede că politicienii ar trebui să se întrebe de ce apare furia în stradă.

Tânărul formulează de asemenea o critică dură la adresa felului în care societatea italiană își tratează tinerii. „Tânărul e privit ca cineva care trebuie exploatat, și nu ca cineva care poate contribui cu ceva”, adaugă Vernucci.

Portugalia - imposibilitatea de a-ți permite o locuință

În Portugalia, criza locuințelor a devenit o problemă suficient de apăsătoare încât tinerii au organizat tabere de protest. Sérgio Bastos, în vârstă de 27 de ani, face parte dintr-o tabără instalată în Porto și se ocupă de organizare și comunicare. A studiat biomedicina și relațiile internaționale, a lucrat ca barman pentru a strânge bani și își dorea să-și continue studiile în străinătate, dar economiile s-au dus pe chirie și pe costul vieții. A avut o locuință pe care și-o permitea, însă contractul a expirat și nu a mai găsit o alternativă accesibilă, nici măcar în suburbii. S-a întors, astfel, în casa familiei.

Haos pe străzile din Tirana, în urma protestelor studenților. O clădire guvernamentală, cuprinsă de flăcări

„Să-ți construiești o carieră în Portugalia și să-ți cumperi o casă? Cu salariile mici, cu atât mai puțin”, povestește el. Bastos scoate în evidență un fapt: criza locuințelor nu este o problemă izolată a Generației Z, ea afectează o parte largă a societății, motiv pentru care protestatarii încearcă să construiască alianțe cu oameni mai în vârstă, experți și organizații civice. Tabăra din Porto încearcă să transforme mobilizarea într-o inițiativă politică astfel încât cetățenii să poată propune legi, după modelul inițiativelor populare din Elveția.

Bastos povestește și despre intervenții violente ale poliției, despre corturi distruse și protestatari bătuți. Violențele nu le-au oprit însă demersul. Din contră, participanții s-au întors în piață, iar tânărul spune că pentru prima dată după ani de zile simte speranță.

Ce au în comun protestele și de ce nu sunt doar o revoltă a tinerilor

Donatella Della Porta atrage atenția că mișcările actuale nu pot fi reduse la un conflict între generații. În multe cazuri, protestele adună elevi, studenți, părinți, profesori și angajați. Criza locuințelor, salariile mici și degradarea serviciilor publice îi afectează pe oameni de vârste diferite.

Nici temele internaționale nu sunt secundare. Războiul din Ucraina și cel din Gaza, schimbările climatice, ascensiunea extremei drepte și temerile legate de inteligența artificială contribuie la sentimentul că viitorul devine tot mai greu de anticipat.

În Germania, de pildă, teama de serviciul militar obligatoriu este legată de percepția că tinerii ar putea ajunge să suporte consecințele unor decizii pe care nu le-au luat. În alte țări, războaiele și reacțiile guvernelor la crize umanitare sunt interpretate ca semne că valorile invocate de societățile europene în fapt nu mai sunt respectate.

Della Porta observă și că protestele combină mobilizarea online cu acțiunea din stradă. Unele grupuri aleg forme de protest perturbatoare, precum blocarea unor drumuri, porturi sau gări, dar susțin în același timp că acțiunile lor trebuie să rămână nonviolente.

Donatella Della Porta consideră că pentru extinderea unei mișcări sunt necesare două ingrediente: nemulțumirea profundă și speranța. „E nevoie de ambele elemente ca un protest să se extindă. Pe de o parte, o nemulțumire profundă, pe de altă parte, speranță”, arată Della Porta, pentru sursa citată.

România - nemulțumirea există, dar lipsește scânteia

În România, întrebarea nu este dacă tinerii au motive să fie nemulțumiți, pentru că cercetătorul Robert Santa consideră că există suficiente probleme: dificultatea de a găsi un loc de muncă la început de carieră, presiunea costurilor, perspective economice mai slabe și sentimentul că generațiile tinere nu sunt prioritare în deciziile politice. Sunt însă mai mulți factori care pot explica de ce nemulțumirea nu s-a transformat, până acum, într-o mișcare comparabilă cu cele din alte țări.

Primul este absența unui catalizator. „Aș spune că nu a existat niciun catalizator care să ducă la eruperea protestelor, unu. Doi - aș spune că în Euuropa, în generral, mișcările acestea au mai degrabă o orientare de stânga, or în România stânga politicăă nu este la fel de activă ca în aceste state”, afirmă Santa.

Protestele ample nu apar întotdeauna doar pentru că problemele sunt numeroase sau persistente, arată Santa. De multe ori, este nevoie de un eveniment concret, suficient de dramatic pentru a concentra furia și a face vizibilă o nedreptate percepută de mult timp.

Al doilea factor ține de organizare și de contextul politic. Santa observă că multe dintre mișcările europene au o orientare mai degrabă de stânga, în timp ce în România stânga politică nu are aceeași activitate și capacitate de mobilizare. În plus, spune el, protestele din alte țări au adesea legături cu organizații, sindicate sau grupuri capabile să mențină mobilizarea.

Al treilea factor este istoria economică recentă a României. Țara a trecut printr-o perioadă lungă de creștere, ceea ce ar fi putut tempera acumularea nemulțumirilor. Situația s-a deteriorat însă rapid în ultimele luni, în special pentru tineri, iar această schimbare ar putea conta în perioada următoare.

Santa atrage atenția și asupra unei diferențe importante - protestele sunt adesea organizate de tineri din mediul urban, care au acces mai bun la centrele de putere și pot obține vizibilitate publică. O parte dintre cele mai grave probleme economice ale tinerilor din România se manifestă însă în comunități marginalizate, acolo unde capacitatea de mobilizare este mai redusă.

Robert Santa menționează șomajul ridicat în rândul tinerilor și mai mulți factori care îngreunează intrarea pe piața muncii. Inteligența artificială poate reduce recrutarea pentru posturile de început de carieră, iar într-o economie încetinită companiile tind să angajeze mai puțini oameni. Astfel, tocmai cei care au nevoie de prima experiență profesională pot întâmpina cele mai mari dificultăți.

În plus, îmbătrânirea populației afectează tinerii din două direcții: încetinește dinamica economică și pune presiune asupra bugetelor publice, în care cheltuielile pentru pensii ocupă un loc important.

Emigrarea, supapa care poate demobiliza

Una dintre cele mai interesante explicații oferite de Robert Santa privește posibilitatea emigrării. În România, spre deosebire de Serbia sau Albania, plecarea într-o altă țară europeană este o opțiune relativ accesibilă pentru mulți tineri.

Această posibilitate poate funcționa ca o supapă. Chiar și atunci când nu pleacă efectiv, oamenii știu că au o cale de ieșire dacă lucrurile devin prea dificile.

„Faptul că există posibilitatea asta de a pleca creează un sentiment că nu ești presat să iei acțiunea”, explică Santa. „Chiar dacă nu pleci efectiv, e o cale de scăpare imaginară pe care o ai în minte și care te liniștește, te demobilizează”, completează cercetătorul.

El numește această opțiune „exit option”. În loc să încerce să schimbe condițiile din țară, un tânăr poate ajunge să creadă că, la nevoie, va pleca pur și simplu. Este, deci, o diferență importantă față de Serbia sau Albania, unde plecarea poate fi mai dificilă și unde protestul ajunge să fie perceput drept una dintre puținele căi de a schimba ceva acasă.

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De la Colectiv la Serbia: contează cât timp rămâi în stradă

România a avut totuși un moment în care furia publică s-a transformat într-o mobilizare masivă: protestele de după tragedia de la Colectiv. Robert Santa compară acel episod cu mișcarea din Serbia, declanșată după prăbușirea unei structuri de la gara din Novi Sad și moartea unor oameni.

„Ceea ce s-a cerut în Serbia a fost foarte similar cu mișcarea post-Colectiv de la noi, doar că a fost mult mai persistentă. S-a transformat în mișcare politică și a fost mai rezilientă”, a punctat Robert Santa.

Diferența esențială, în analiza sa, este durata. Mobilizarea din Serbia a continuat timp îndelungat, a construit o mișcare politică și a reușit să mențină presiunea publică. Santa subliniază că protestatarii au rămas mobilizați aproximativ doi ani.

Cercetătorul mai arată că protestele cu cereri clare au șanse mai mari să obțină rezultate decât cele cu revendicări foarte largi sau greu de transformat în politici publice. Mișcările care cer schimbări concrete pot avea, din acest motiv, o finalitate mai ușor de urmărit decât cele care contestă întregul sistem economic fără să propună o alternativă precisă.

Santa se arată sceptic în privința rezolvării unor revendicări din Franța. Tinerii cer mai mulți bani pentru educație, dar, spune el, dezbaterea nu este însoțită întotdeauna de propuneri concrete privind redistribuirea cheltuielilor publice, într-un context în care pensiile ocupă o parte importantă din buget.

Votul, retragerea sau radicalizarea

În România, lipsa protestelor nu înseamnă neapărat lipsa implicării politice. Santa consideră că tinerii au votat într-o proporție destul de mare la ultimele alegeri și că o parte dintre ei gravitează spre platforme politice alternative, nu spre partidele tradiționale. El anticipează o îndepărtare a tinerilor de centru și o migrare către extremele spectrului politic, tendință pe care o observă și în alte țări europene. Direcția nu este însă unică. Unii tineri se apropie de formațiuni radicale de dreapta, alții de alternative aflate la stânga partidelor consacrate.

Della Porta avertizează, la rândul ei, că dezamăgirea poate avea două consecințe: retragerea din viața publică sau radicalizarea. Dacă tinerii ajung să creadă că instituțiile nu pot gestiona crizele și că vocea lor nu contează, se pot îndepărta de societate sau pot căuta soluții politice tot mai radicale. Răspunsul nu ar trebui să fie reprimarea nemulțumirii, ci ascultarea revendicărilor. „Sfatul meu este să-i ascultăm pe tineri”, a subliniat Della Porta, considerând că cererile lor nu sunt prea radicale, nici politic și nici etic, și că includerea lor în dialoguri mai largi ar fi un semn al unei democrații sănătoase.

Ce i-ar putea scoate tinerii români în stradă

Robert Santa nu exclude o mobilizare și în România. Dimpotrivă, spune că aceasta este posibilă dacă apare un catalizator suficient de puternic.

„Cred că dacă va exista un catalizator, există șansa să protesteze România”, a spus Santa. Un asemenea declanșator a fost Colectiv, un eveniment dramatic ce a confirmat într-un mod imposibil de ignorat o nemulțumire acumulată. În Serbia, scânteia a fost prăbușirea unei structuri la o gară recent renovată, devenind simbolul corupției și al contractelor atribuite pe criterii discutabile. În Albania, controversa legată de un proiect într-o zonă protejată a concentrat furia față de deciziile guvernului și față de interesele private.

Deocamdată, tinerii din România par să se descurce fiecare cum poate, în loc să încerce să schimbe lucrurile împreună. Unii acceptă slujbe prost plătite sau nesigure, alții rămân în casa părinților, își pun speranțele într-un partid nou sau aleg să plece din țară. Pentru fiecare în parte, aceste soluții par pe moment să funcționeze.

Nici în Europa nemulțumirile nu sunt aceleași peste tot și nu duc automat la proteste. În Franța, tinerii cer condiții mai bune în școli. În Germania, vor să fie ascultați și să aibă un cuvânt de spus în deciziile care le afectează viitorul. În Albania, îi revoltă corupția și faptul că mulți sunt nevoiți să plece. În Italia, îi apasă salariile mici și costul vieții, iar în Portugalia, prețurile locuințelor. Dar, în toate aceste țări, tinerii se întreabă, în fapt, ce viitor le oferă societatea celor care abia încep să-și construiască o viață.