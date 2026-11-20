Mii de studenți și angajați participă vineri la proteste organizate în mai multe orașe din Italia, în cadrul unei greve generale convocate de CGIL, cea mai mare confederație sindicală din țară. Manifestațiile vizează politicile economice ale guvernului condus de Giorgia Meloni. Protestatarii cer salarii mai mari, investiții în educație și sănătate, dar și măsuri pentru reducerea costului vieții.

Greva este programată pe durata întregii zile de lucru și vizează atât sectorul privat, cât și pe cel public, inclusiv angajații din educație și sănătate. Transportul aerian și cel feroviar au fost exceptate, în timp ce impactul asupra transportului public local a fost limitat de obligația asigurării unui nivel minim de servicii, precizează Reuters.

O grevă separată în sectorul feroviar urmează să înceapă vineri seară, la ora locală 21:00, și să se încheie sâmbătă, la ora 20:00.

La manifestații au participat și grupuri de studenți, care au criticat reducerile bugetare din educație și creșterea cheltuielilor militare.

Mobilizarea din Italia face parte dintr-un val mai amplu de proteste ale tinerilor europeni, cu manifestații programate în peste 25 de țări, printre care Germania, Franța, Marea Britanie, Austria și Belgia, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri și de prioritățile bugetare ale guvernelor. Mobilizarea tinerilor are loc și în România, unde au fost anunțate manifestații vineri, 20 noiembrie.

„Astăzi este o zi foarte importantă și pentru că tinerii ies în stradă în Italia și în întreaga Europă”, a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL. Acesta a zis că tot mai mulți europeni cer schimbări și a criticat proiectul de buget al guvernului.

„Oamenii au probleme cât se poate de concrete. Le este greu să trăiască din banii pe care îi câștigă și au nevoie de salarii mai mari. Au nevoie de un sistem de sănătate care să funcționeze, iar tinerii au nevoie de școli care să funcționeze”, a spus Landini.

Studenții contestă cheltuielile militare și reducerile din educație

Protestele de vineri vin după o mobilizare națională organizată pe 30 octombrie, când mii de studenți s-au alăturat angajaților aflați în grevă pentru a solicita finanțare suplimentară pentru educație și măsuri care să reducă presiunea costurilor locuințelor și a vieții de zi cu zi. În ultimele săptămâni, grupuri de studenți au continuat manifestațiile și au ocupat școli și universități.

„Avem un guvern care taie puțin câte puțin din sănătate și educație, ne ia prezentul și încearcă să ne fure viitorul”, a declarat Laura Peritore, o studentă în vârstă de 24 de ani, citată de Reuters.

În prezent, Parlamentul italian analizează proiectul de buget pentru 2027, care include măsuri în valoare totală de 26 de miliarde de euro. CGIL consideră că fondurile prevăzute sunt insuficiente pentru susținerea veniturilor populației și a serviciilor publice.

Italia, paralizată de marșuri: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva guvernului. Sunt proteste în mai multe orașe

Foto: X/@DD_Geopolitics

Sindicatul solicită majorări salariale, reînnoirea contractelor colective de muncă pentru recuperarea puterii de cumpărare afectate de inflație, indexarea integrală a pensiilor și măsuri care să împiedice creșterea vârstei de pensionare.

De cealaltă parte, ministrul Industriei, Adolfo Urso, a calificat greva drept „preventivă”, argumentând că aceasta a fost convocată înainte ca liderii sindicali să cunoască forma proiectului de buget.

Oficialul a precizat că are respect pentru dreptul la protest și a susținut că documentul bugetar va putea fi îmbunătățit în urma dezbaterilor parlamentare.

Manifestațiile au loc cu mai puțin de un an înaintea alegerilor parlamentare din Italia, programate pentru 2027.

Proteste anunțate și în România

Mobilizarea tinerilor are loc și în România, unde au fost anunțate manifestații vineri, 20 noiembrie, în București și alte patru orașe. În Capitală, protestul este programat să înceapă la ora 17:00, în Piața Universității, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Instagram Youth Strike România. Acțiuni similare sunt anunțate în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.

Organizatorii au precizat că manifestațiile nu sunt îndreptate împotriva unor persoane anume, ci urmăresc să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă tinerii.

„Pe 20 noiembrie, elevi, studenți și tineri din peste 25 de țări europene vor ieși în stradă. Ieșim în stradă pentru educație, locuințe, protecție socială, justiție climatică și împotriva militarizării, nu împotriva unui personaj anume”, au transmis reprezentanții grupului.

Aceștia susțin că tinerii au tot mai puține perspective de viitor și critică efectele conflictelor armate asupra generației lor.

„Studenții și tinerii din România și din toată lumea nu mai au perspective de viitor. Lumea în care ne-am trezit adulți nu este nicidecum lumea care ne-a fost promisă. Suntem forțați să luptăm sau să suportăm consecințele devastatoare ale unor războaie în legătură cu care nici nu am fost întrebați vreodată”, au mai transmis organizatorii.