Europa în stradă: austeritate pentru oameni, miliarde pentru arme

Europa intră într-o toamnă a nemulțumirii, în care guvernele trebuie să convingă cetățenii că apărarea continentului nu se va plăti prin sacrificarea școlilor, spitalelor și a unui trai decent

Foto: ChatGPT

În weekendul de 17–18 octombrie 2026, nemulțumirea socială a adus în mai multe orașe din Europa occidentală scene greu de ignorat: primării incendiate, sedii municipale ocupate, gaze lacrimogene pe bulevardele Bruxelles-ului și peste 1.200 de arestări în Franța. Sute de mii de francezi au ieșit în stradă în peste o sută de orașe. În Italia, Belgia și Portugalia, oamenii au protestat din motive asemănătoare, chiar dacă manifestațiile au avut forme și intensități diferite.

Dincolo de imaginile violente, se află o nemulțumire care s-a adunat în timp. Veniturile țin greu pasul cu prețurile, serviciile publice funcționează tot mai apăsat de lipsa banilor, iar guvernele cer economii în timp ce anunță creșteri ale cheltuielilor militare. Pentru mulți cetățeni, întrebarea este simplă: cât mai trebuie să suporte și ce primesc în schimb?

Patru țări, nemulțumiri care se întâlnesc

În Franța, protestele au adus împreună studenți și salariați. Primii cer condiții mai bune în învățământ și sprijin pentru a-și continua studiile. Ceilalți reclamă scumpirile, veniturile insuficiente și degradarea serviciilor publice. Alături de CGT au reapărut grupuri asociate Vestelor Galbene, semn că nemulțumirile din anii trecuți au rămas vii.

1/10 Proteste în Franța, Paris Foto: AFP

Ministerul de Interne a anunțat aproximativ 550.000 de participanți la 110 manifestații, în timp ce organizatorii au vorbit despre circa 800.000. Diferența dintre estimări este obișnuită în Franța. Mai relevantă este răspândirea protestelor: Paris, Limoges, Marsilia, Lyon, Montpellier și Nantes. Nemulțumirea depășește capitala și cuprinde orașe cu probleme și tradiții politice diferite.

Violențele au lovit inclusiv administrația locală. Primăria din Limoges a fost incendiată, sediul municipalității din Marsilia a fost invadat, iar la Lyon a ars un punct de informare turistică. La Paris au fost raportate jafuri și confruntări între Boulevard Magenta și Place de la République. Bilanțul prezentat în material indică peste 1.200 de arestări și aproximativ 150 de polițiști și jandarmi răniți.

Premierul Sébastien Lecornu a condamnat violențele, iar ministrul de interne, Laurent Nuñez, a exclus deocamdată instituirea stării de urgență. Guvernul a pus în funcțiune un mecanism de coordonare între ministere, în timp ce primarii au cerut consultări cu executivul. Restabilirea ordinii este însă doar prima problemă. După retragerea dispozitivelor de poliție, revendicările rămân.

În Italia, protestele împotriva scumpirilor au fost însoțite de violențe la Milano, unde au avut loc jafuri, incendieri și aproximativ 50 de rețineri, inclusiv în rândul minorilor. La Bologna, grupuri violente s-au desprins din coloana manifestanților în zona gării. Giorgia Meloni a condamnat incidentele și a cerut opoziției să se delimiteze explicit de ele.

În Belgia, manifestațiile de la Bruxelles și Liège au reunit nemulțumiri legate de educație, costul vieții și accesul la servicii publice. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, iar ministrul de interne, Bernard Quintin, a promis mijloacele necesare pentru restabilirea ordinii.

Portugalia a oferit un tablou diferit. La Lisabona, manifestația sindicală pentru salarii mai bune și împotriva scumpirii energiei a rămas pașnică. Aceleași griji pot aduce oamenii în stradă fără să ducă inevitabil la confruntări.

De ce s-a adunat atâta furie

Prima explicație se găsește în cheltuielile de zi cu zi. Scăderea inflației nu înseamnă revenirea prețurilor la nivelurile de dinaintea șocului început în 2022. Înseamnă, în primul rând, că ele cresc mai încet. Pentru o familie care plătește mai mult pentru chirie, energie și alimente, această diferență statistică oferă puțină consolare.

Salariile au recuperat doar o parte din pierderi, iar gospodăriile cu venituri mici și medii au tot mai puțin loc pentru economii sau cheltuieli neprevăzute. Este mediul în care s-a format și revolta Vestelor Galbene: oameni care muncesc, dar simt că munca lor nu le mai asigură stabilitatea pe care o considerau firească.

A doua explicație ține de bugetele publice. Franța traversează, din 2024, o perioadă de instabilitate politică, agravată de presiunile asupra deficitului și datoriei. Fiecare buget redeschide aceeași dispută: de unde se taie și cine suportă reducerea cheltuielilor?

Pentru cetățeni, răspunsul se vede în spitale, școli, universități și transportul local. O economie anunțată de un minister poate însemna, în viața de zi cu zi, o consultație amânată, o clasă supraaglomerată sau o cursă de autobuz desființată.

Belgia se confruntă cu propriile dispute privind austeritatea și pensiile, iar Italia are de administrat una dintre cele mai mari datorii publice din zona euro. Modelul social european, extins în deceniile de prosperitate de după război, este supus unei presiuni tot mai mari. Cetățenii continuă să aștepte protecție, în timp ce guvernele spun că banii nu mai ajung.

A treia explicație este cea mai sensibilă: creșterea cheltuielilor pentru apărare într-o perioadă de restricții bugetare. Angajamentul de la summitul NATO de la Haga din 2025, privind apropierea cheltuielilor de apărare și securitate de 5% din PIB în următorul deceniu, răspunde unei situații strategice grave: războiul Rusiei împotriva Ucrainei și incertitudinile privind garanțiile americane.

Dar această justificare nu rezolvă singură problema sprijinului public. Când un student află că se reduc bursele, iar un pensionar că venitul său va suporta noi presiuni, anunțarea unor achiziții militare de miliarde provoacă întrebări. Pericolul rusesc poate părea îndepărtat celor care trăiesc departe de flancul estic. Factura este deja pe masă.

Guvernele trebuie să explice atât necesitatea apărării, cât și împărțirea costurilor. Oamenii acceptă mai greu sacrificiile atunci când au impresia că povara cade mereu pe aceleași categorii.

A patra explicație este pierderea încrederii în cei care ar trebui să reprezinte aceste nemulțumiri. Sindicatele încă pot mobiliza, dar nu mai controlează întreaga stradă. Rețelele sociale aduc rapid la protest grupuri fără conducere clară și fără reprezentanți care să poată negocia.

Partidele tradiționale reușesc tot mai greu să transforme nemulțumirea în soluții credibile. Formațiunile populiste încearcă să câștige de pe urma ei, fără să aibă nevoie să conducă manifestațiile. În același protest ajung astfel oameni care vor o negociere și grupuri care caută confruntarea.

Atacarea primăriilor este relevantă tocmai prin apropierea acestor instituții de cetățeni. Furia ajunge la ușa statului pe care oamenii îl întâlnesc cel mai des.

Aceleași presiuni, fără dovada unei comenzi comune

Apariția protestelor în mai multe țări poate alimenta ideea unei coordonări din umbră. Simultaneitatea nu este însă o dovadă. Presiuni asemănătoare pot produce reacții apropiate fără existența unui organizator comun.

Europa a mai cunoscut valuri de revoltă care au trecut granițele, inclusiv în 1848 și 1968. Contextele istorice sunt diferite, dar comparația amintește că nemulțumirile se pot răspândi atunci când societățile se confruntă cu probleme înrudite.

Astăzi, imaginile circulă aproape instantaneu. Ceea ce se întâmplă la Limoges poate fi văzut la Milano în câteva secunde. Un protest poate inspira alt protest, iar o confruntare poate încuraja imitatori, fără să existe o structură care să le dirijeze.

Diferențele dintre țări rămân importante. Franța reunește o tradiție puternică a protestului, apropierea dintre revendicările studenților și cele ale salariaților și fragilitatea guvernamentală. Această combinație poate favoriza escaladarea.

În Italia, incidentele descrise arată mai ales capacitatea unor grupuri violente de a deturna manifestații pașnice. În Belgia, confruntările de la Bruxelles au și o încărcătură simbolică, prin apropierea instituțiilor europene și a sediului NATO. Portugalia arată că nemulțumirea poate rămâne în cadrul manifestației pașnice și al negocierii.

Ce poate urma

Pe termen scurt, un scenariu plauzibil este continuarea protestelor în valuri. Sindicatele negociază, guvernele oferă concesii limitate, iar participarea variază în funcție de rezultate și de oboseala acumulată. Unele reduceri din educație ar putea fi amânate, ajutoarele pentru energie ajustate, iar consultările cu administrațiile locale intensificate.

O asemenea evoluție ar putea reduce tensiunea fără să rezolve cauzele. Guvernele ar rămâne slăbite, adoptarea bugetelor s-ar complica, iar alegătorii ar deveni mai receptivi la promisiuni radicale. În lipsa unei deteriorări importante a ordinii publice, starea de urgență în Franța ar rămâne o măsură greu de justificat.

Un al doilea scenariu este escaladarea crizei franceze. Un deces în timpul confruntărilor, imagini cu o intervenție abuzivă sau adoptarea unui buget prin proceduri percepute ca ocolind dezbaterea parlamentară pot schimba rapid amploarea mobilizării.

Experiența Vestelor Galbene din 2018–2019 arată cât de repede o dispută concretă se poate transforma într-o contestare mai largă a puterii. Într-o asemenea situație, presiunile pentru schimbarea guvernului, dizolvarea Adunării Naționale sau măsuri excepționale ar crește. Efectele s-ar putea resimți și în Belgia ori Italia, precum și pe piețele financiare. Probabilitatea unui asemenea parcurs este dificil de estimat, dar consecințele ar fi serioase.

Al treilea scenariu presupune concesii mai ample. Guvernele ar putea cere un ritm mai lent al reducerii deficitelor și ar putea întinde în timp unele creșteri ale cheltuielilor militare. Comisia Europeană ar fi pusă în fața unei alegeri dificile între disciplina bugetară și riscul agravării crizei sociale.

Pentru țările de pe flancul estic, această variantă ridică o problemă directă. Amânarea investițiilor în apărare poate calma temporar disputa bugetară, dar prelungește vulnerabilitățile de securitate.

În toate aceste scenarii, partidele populiste pot câștiga teren dacă guvernele nu oferă răspunsuri credibile. Promisiunea de a proteja veniturile, de a controla migrația și de a reduce implicarea în sprijinirea Ucrainei poate atrage alegători din medii diferite. Alegerile prezidențiale franceze din 2027 ar putea fi influențate puternic de felul în care este gestionată această toamnă.

De la nemulțumirea socială la problema de securitate

Protestul este un drept democratic. Riscul pentru securitate apare atunci când nemulțumirea este exploatată, când criza internă blochează deciziile importante sau când răspunsul autorităților distruge și mai mult încrederea publică.

Moscova poate încerca să folosească aceste tensiuni fără să fi organizat manifestațiile. Mesajul „bani pentru Kiev, dar nu pentru voi” găsește un teren favorabil acolo unde oamenii se simt abandonați. Imaginile cu violențe pot fi amplificate pentru a prezenta Europa drept incapabilă să-și administreze propriile probleme.

Un guvern absorbit de confruntările interne are și mai puțin timp, mai puțină autoritate și mai puțină libertate politică pentru sprijinirea Ucrainei sau pentru proiectele comune de apărare.

În același timp, autoritățile sunt obligate să facă o distincție clară între manifestanții pașnici și cei care comit violențe. Protejarea protestului și sancționarea jafurilor țin de aceeași responsabilitate a statului. Abuzurile poliției și tolerarea distrugerilor pot alimenta, fiecare în felul său, neîncrederea.

Ce ar trebui să înțeleagă România

Presiunile care scot oamenii în stradă în Occident există și în România: deficit bugetar ridicat, măsuri de austeritate, scumpiri și servicii publice care răspund greu nevoilor populației. În același timp, apropierea războiului face investițiile în apărare indispensabile.

Tocmai de aceea, guvernul trebuie să explice limpede ce cumpără, cât plătește, când primește echipamentele și în ce măsură participă industria românească. Sprijinul public se construiește și prin rezultate vizibile: locuri de muncă, producție, mentenanță și capacități care rămân în țară.

România are nevoie de sisteme Patriot, de apărare împotriva dronelor și de brigăzi aliate. Are nevoie, în aceeași măsură, de profesori care rămân la catedră, de spitale funcționale și de pensionari care își pot cumpăra medicamentele. Aceste obligații trebuie asumate împreună și susținute printr-o folosire credibilă a banului public.

O societate căreia i se cer permanent sacrificii, în timp ce vede risipă și privilegii protejate, va accepta tot mai greu explicațiile despre constrângerile bugetare. Iar nemulțumirea astfel acumulată poate fi îndreptată inclusiv împotriva unor investiții de securitate necesare.

Europa occidentală își poate restabili ordinea pe străzi. Mai greu va fi să refacă încrederea celor care cred că educația copiilor și veniturile părinților sunt primele sacrificate la fiecare criză. Pentru România, acesta este avertismentul: apărarea țării are nevoie de echipamente, dar și de încrederea oamenilor în statul care le cere să le plătească.