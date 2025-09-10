Ministrul Apărării a condamnat incidentul din Polonia: „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat incidentul din Polonia, considerat o „violare inacceptabilă” a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO. România, alături de aliaţi, se pregăteşte să reacţioneze ferm în faţa oricărei acţiuni ruse care ameninţă securitatea europeană.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că incidentul de la graniţa Poloniei reprezintă o escaladare periculoasă din partea Rusiei și o încălcare gravă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO. „Noaptea trecută, dronele ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO şi o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a afirmat ministrul.

El a subliniat că România menţine contacte permanente cu aliaţii săi și a transmis un mesaj clar de solidaritate: „Suntem solidari cu Polonia şi, împreună cu aliaţii NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”.

Armata poloneză a anunţat miercuri dimineaţă că a doborât mai multe drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei. Presa poloneză relatează că resturi ale uneia dintre drone au lovit o casă în localitatea Wyryki, din provincia Lublin, în estul ţării. Incidentul ridică temeri privind posibile provocări majore în Europa.

Reacții internaționale

Incidentul a generat un val de reacții la nivel european și internațional. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „violarea spațiului aerian polonez de către zece sau mai multe drone Shahed nu a fost un accident, ci o provocare deliberată a Rusiei”.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a descris incidentul drept „cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de către Rusia de la începutul războiului” și a subliniat că „a fost intenționat, nu un accident”.

Potrivit unei surse citate de Reuters, NATO nu tratează incursiunea dronelor ca pe un atac direct, însă „indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești”.

Generalul american Ben Hodges, a atras atenția că situația nu este întâmplătoare: „Numărul incursiunilor arată clar că acestea sunt teste intenționate ale apărării antiaeriene și ale sistemelor de avertizare timpurie ale NATO și ale statelor naționale”.