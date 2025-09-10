search
Alertă aeriană la granița României. Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat marți noapte un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, a anunțat MApN.

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene FOTO: Arhivă
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene FOTO: Arhivă

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

Potrivit MApN, la ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

„Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național”, a precizat MApn. 

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national.

Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a transmis MApN.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa. Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian.

 În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol. Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor.

