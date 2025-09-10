Video Prima confruntare directă între o țară aliată și forțele lui Putin de la începutul războiului din Ucraina. Reacția SUA

Spațiul aerian al Poloniei a fost, în noaptea de marți spre miercuri, scena unei incursiuni fără precedent cu drone de proveniență rusă, în contextul unui nou val de atacuri asupra Ucrainei. Reacția autorităților poloneze a fost rapidă și fermă: mai multe aparate fără pilot au fost doborâte, într-o operațiune complexă desfășurată în regiunile estice Podlaskie, Lublin și Mazowieckie. Este pentru prima oară de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, când o țară membră NATO utilizează forța militară împotriva unor mijloace aeriene rusești care îi încalcă teritoriul.

Alertă maximă, populația a fost sfătuită să rămână în locuințe

Operațiunea aeriană s-a desfășurat în cursul nopții, în intervalul în care forțele ruse lansau un atac mixt, cu rachete și drone, asupra vestului Ucrainei. Conform Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, drone de tip Shahed-136 au pătruns în mod repetat pe teritoriul național, în timpul raidului asupra regiunii ucrainene Lviv.

În jur de 10 drone ar fi traversat frontiera, iar cel puțin patru au fost interceptate și neutralizate. Operațiunea a implicat inclusiv avioane de vânătoare ale NATO, între care cel puțin un F-35 american și aeronave dislocate din România și Slovacia.

În paralel, autoritățile au emis alerte pentru populație și au recomandat locuitorilor din zonele afectate să nu iasă din case. Circa 8,6 milioane de cetățeni ar fi fost vizați de avertizarea oficială. Patru aeroporturi, inclusiv cel din Varșovia (Chopin), ar fi fost temporar închise, deși informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile poloneze.

Premierul Tusk: „Operațiunea este în desfășurare”

„Am primit informări directe din partea comandantului operațiunii. Forțele noastre au acționat împotriva unor obiecte care au încălcat spațiul aerian și puteau reprezenta o amenințare. Operațiunea continuă”, a declarat premierul Donald Tusk într-o declarație succintă. Acesta a convocat o reuniune de urgență cu miniștrii din structurile de securitate ale guvernului și a menținut contact permanent cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Comandamentul polonez a precizat că dronele au fost identificate și urmărite pe radar de sisteme poloneze și aliate, iar deciziile privind doborârea au fost luate în funcție de gradul de amenințare. Resturi ale unor drone au fost găsite în estul țării, în apropierea localității Czosnówka, la doar 25 km de granița cu Belarus.

Cetățenii au fost avertizați să nu atingă sau să mute fragmentele găsite pe teren. Forțele de securitate cercetează posibilele zone de prăbușire a aparatelor.

NATO, în alertă. Reacții din SUA

La Washington, mai mulți oficiali americani au calificat incidentul drept grav. Senatorul republican Joe Wilson a declarat că „Federația Rusă a atacat o țară membră NATO” și a cerut sancțiuni „care să ruineze mașinăria de război rusă”. Senatorul democrat Dick Durbin a spus, la rândul său, că „Putin testează capacitatea NATO de a apăra Polonia și statele baltice”.

Secretarul de stat american și administrația prezidențială nu au emis, până în această dimineață, o reacție oficială.

Context tensionat: manevre ruso-belaruse la graniță

Incidentul vine într-un moment în care Polonia se pregătea deja să închidă, temporar, frontiera cu Belarus, în contextul unor exerciții militare comune ale Rusiei și Belarusului desfășurate sub umbrela „Zapad-2025”. Autoritățile de la Varșovia au avertizat în repetate rânduri asupra riscului de destabilizare regională provocat de aceste manevre.

Tot miercuri, în estul Ucrainei, un atac aerian rusesc a ucis 24 de civili aflați la coadă pentru a-și ridica pensiile. Escaladarea violentă a conflictului vine în timp ce negocierile pentru un armistițiu sau o încetare a focului rămân într-un impas prelungit.

Rusia păstrează tăcerea

Ministerul rus al Apărării nu a emis nicio reacție oficială privind incidentele din Polonia. Nici Kremlinul nu a comentat, până la această oră, posibilitatea ca drone rusești să fi fost doborâte de forțele NATO.

Operațiunile continuă pe teritoriul Poloniei, iar autoritățile dau asigurări că armata și forțele de securitate rămân în stare de alertă maximă. „Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a transmis Comandamentul Operațional polonez.