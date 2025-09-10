search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Prima confruntare directă între o țară aliată și forțele lui Putin de la începutul războiului din Ucraina. Reacția SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Spațiul aerian al Poloniei a fost, în noaptea de marți spre miercuri, scena unei incursiuni fără precedent cu drone de proveniență rusă, în contextul unui nou val de atacuri asupra Ucrainei. Reacția autorităților poloneze a fost rapidă și fermă: mai multe aparate fără pilot au fost doborâte, într-o operațiune complexă desfășurată în regiunile estice Podlaskie, Lublin și Mazowieckie. Este pentru prima oară de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, când o țară membră NATO utilizează forța militară împotriva unor mijloace aeriene rusești care îi încalcă teritoriul.

Avioanele poloneze și ale NATO au distrus dronele rusești/FOTO:AFP
Avioanele poloneze și ale NATO au distrus dronele rusești/FOTO:AFP

Alertă maximă, populația a fost sfătuită să rămână în locuințe

Operațiunea aeriană s-a desfășurat în cursul nopții, în intervalul în care forțele ruse lansau un atac mixt, cu rachete și drone, asupra vestului Ucrainei. Conform Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, drone de tip Shahed-136 au pătruns în mod repetat pe teritoriul național, în timpul raidului asupra regiunii ucrainene Lviv.

În jur de 10 drone ar fi traversat frontiera, iar cel puțin patru au fost interceptate și neutralizate. Operațiunea a implicat inclusiv avioane de vânătoare ale NATO, între care cel puțin un F-35 american și aeronave dislocate din România și Slovacia.

În paralel, autoritățile au emis alerte pentru populație și au recomandat locuitorilor din zonele afectate să nu iasă din case. Circa 8,6 milioane de cetățeni ar fi fost vizați de avertizarea oficială. Patru aeroporturi, inclusiv cel din Varșovia (Chopin), ar fi fost temporar închise, deși informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile poloneze.

Premierul Tusk: „Operațiunea este în desfășurare”

„Am primit informări directe din partea comandantului operațiunii. Forțele noastre au acționat împotriva unor obiecte care au încălcat spațiul aerian și puteau reprezenta o amenințare. Operațiunea continuă”, a declarat premierul Donald Tusk într-o declarație succintă. Acesta a convocat o reuniune de urgență cu miniștrii din structurile de securitate ale guvernului și a menținut contact permanent cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Comandamentul polonez a precizat că dronele au fost identificate și urmărite pe radar de sisteme poloneze și aliate, iar deciziile privind doborârea au fost luate în funcție de gradul de amenințare. Resturi ale unor drone au fost găsite în estul țării, în apropierea localității Czosnówka, la doar 25 km de granița cu Belarus.

Cetățenii au fost avertizați să nu atingă sau să mute fragmentele găsite pe teren. Forțele de securitate cercetează posibilele zone de prăbușire a aparatelor.

NATO, în alertă. Reacții din SUA

La Washington, mai mulți oficiali americani au calificat incidentul drept grav. Senatorul republican Joe Wilson a declarat că „Federația Rusă a atacat o țară membră NATO” și a cerut sancțiuni „care să ruineze mașinăria de război rusă”. Senatorul democrat Dick Durbin a spus, la rândul său, că „Putin testează capacitatea NATO de a apăra Polonia și statele baltice”.

Secretarul de stat american și administrația prezidențială nu au emis, până în această dimineață, o reacție oficială.

Context tensionat: manevre ruso-belaruse la graniță

Incidentul vine într-un moment în care Polonia se pregătea deja să închidă, temporar, frontiera cu Belarus, în contextul unor exerciții militare comune ale Rusiei și Belarusului desfășurate sub umbrela „Zapad-2025”. Autoritățile de la Varșovia au avertizat în repetate rânduri asupra riscului de destabilizare regională provocat de aceste manevre.

Tot miercuri, în estul Ucrainei, un atac aerian rusesc a ucis 24 de civili aflați la coadă pentru a-și ridica pensiile. Escaladarea violentă a conflictului vine în timp ce negocierile pentru un armistițiu sau o încetare a focului rămân într-un impas prelungit.

Rusia păstrează tăcerea

Ministerul rus al Apărării nu a emis nicio reacție oficială privind incidentele din Polonia. Nici Kremlinul nu a comentat, până la această oră, posibilitatea ca drone rusești să fi fost doborâte de forțele NATO.

Operațiunile continuă pe teritoriul Poloniei, iar autoritățile dau asigurări că armata și forțele de securitate rămân în stare de alertă maximă. „Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a transmis Comandamentul Operațional polonez.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert
mediafax.ro
image
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
fanatik.ro
image
Un polițist de la „mascați” s-ar fi dus în Poiana Braşov cu amanta, s-au certat, el a plecat în trombă și a ucis un tânăr
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor
playtech.ro
image
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Preț carburanți miercuri, 10 septembrie 2025: La cât a ajuns miercuri litrul de benzină, motorină și GPL
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry la Gala WellChild, Profimedia (2) (1) jpg
Ce spune Meghan despre momentele Prințului Harry la Londra. E cu ochii pe el, din SUA
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Surpriză la Casa Regală! După vestea BOMBĂ că regele are un copil din flori, fiul său, Prințul, a făcut la fel. Secretul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas