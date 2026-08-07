 O fetiță de 11 ani din Bacău este căutată de trei zile. Zeci de polițiști, pompieri și jandarmi participă la operațiune | adevarul.ro
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O fetiță de 11 ani din Bacău este căutată de trei zile. Zeci de polițiști, pompieri și jandarmi participă la operațiune

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O fetiță de 11 ani din comuna Parava, județul Bacău, este căutată de trei zile, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari participă la operațiunea de căutare, însă până în prezent copilul nu a fost găsit.

Fata este căutată de trei zile FOTO Poliția Română
Fata este căutată de trei zile FOTO Poliția Română

Andreea Elena Neculcia a fost văzută ultima dată marți, în jurul prânzului. Mama fetei spune că fiica sa i-a transmis că pleacă afară, fără să îi spună unde merge, iar femeia a crezut că a ieșit la joacă.

„A plecat de acasă, nu mi-a zis. A zis că s-a dus pe afară și am crezut-o. Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji!”, a declarat Alina Neculcia, mama fetei, pentru Știrile ProTV.

Mama a căutat-o la rude și la prieteni

După ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, mama a început să o caute în sat și a verificat dacă aceasta se află la rude sau la cunoștințe. Femeia a apelat ulterior numărul de urgență 112, iar autoritățile au început operațiunea de căutare.

Familia spune că nu mai știe nimic despre copilă de pe 4 august.

„De pe data de 4 nu știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea. Normal că ne facem griji. E nepoțica noastră”, a declarat Emil Condrea, unchiul fetei.

Căutările au continuat până în timpul nopții

Operațiunea de căutare a continuat și în timpul nopții, până în jurul orei 02:00, însă fără rezultat. Vineri dimineață, echipele de intervenție s-au reunit pe terenul de sport al școlii din comună pentru reluarea căutărilor, transmite Antena 3.

În operațiune sunt implicați zeci de polițiști și jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari.

Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații despre copilă să anunțe imediat poliția, apelând numărul de urgență 112.

Cum poate fi recunoscută fetița

Andreea Elena Neculcia are 11 ani, este șatenă, are ochii căprui și o înălțime de aproximativ 1,30 metri.

La momentul dispariției, aceasta purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri.

Orice persoană care poate oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fetița este rugată să sune la 112 și să anunțe poliția.

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