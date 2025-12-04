Doi minori au fost reținuți după ce au pus osii pe linia trenului București–Timișoara, în care se aflau 30 de pasageri

Polițiștii au identificat persoanele care au amplasat osii metalice pe calea ferată, provocând un incident feroviar la Crușovăț. Trenul IR 1691, care circula din București către Timișoara, a lovit obstacolul, însă niciun pasager nu a fost rănit.

Polițiștii Serviciului Județean Poliție Transporturi Caraș-Severin au identificat doi minori care, pe 29 noiembrie, au amplasat osii metalice pe calea ferată în zona stației Crușovăț, provocând un incident feroviar ce putea avea consecințe grave.

Trenul IR 1691, care circula din București către Timișoara și transporta aproximativ 30 de pasageri, a lovit obstacolul, dar nu au fost înregistrate victime. Trenul a staționat aproximativ o oră și după finalizarea cercetării la fața locului și-a continuat deplasarea.

„În urma activităților investigative desfășurate de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin din cadrul SRPT Timișoara, au fost identificați doi minori bănuiți de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona stației CF Crușovăt. Cei doi minori au fost depistați și conduși la sediul poliției împreună cu reprezentanții legali”, a transmis Poliția.

Având în vedere gravitatea faptelor și riscul major generat pentru siguranța circulației feroviare, polițiștii au dispus reținerea celor doi minori, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare.

„Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș. De asemenea, în data de 02.12.2025, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpă”, au mai precizat polițiștii.

Potrivit polițiștilor, orice intervenție neautorizată asupra infrastructurii feroviare reprezintă o faptă deosebit de gravă, care poate pune în pericol viața călătorilor și a personalului feroviar.