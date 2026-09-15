 Desertul care a cucerit o tânără din Spania, stabilită în România: „Pentru mine, este cel mai delicios” | adevarul.ro
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Video Desertul care a cucerit o tânără din Spania, stabilită în România: „Pentru mine, este cel mai delicios”

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O tânără din Spania, stabilită în România, a dezvăluit care sunt deserturile românești care i-au plăcut cel mai mult. Sara Serent a realizat un top al celor cinci dulciuri preferate și spune că unul dintre ele a reușit să o cucerească mai mult.  

Pe primul loc în topul său se află papanașii. Tânăra spune că, pentru ea, acesta este cel mai delicios desert pe care l-a descoperit în România. „Pentru mine, papanașii sunt cel mai bun desert din România”, spune aceasta.

Ea explică faptul că papanașii sunt preparați în principal din brânză proaspătă, făină și ouă, apoi prăjiți până când devin rumeni la exterior și rămân moi în interior.

Papanașii, desertul care a cucerit-o pe tânără
Papanașii, desertul care a cucerit-o pe tânără Foto: FB

Pentru a explica mai ușor gustul, Sara Serent spune că papanașii îi amintesc de buñuelos de viento, dar și de o tartă cu brânză. Totuși, ea subliniază că desertul românesc are un gust aparte și nu seamănă în totalitate cu niciunul dintre cele două preparate spaniole.

Cozonacul, pe locul al doilea

Pe locul al doilea în top se află cozonacul, unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale românești. Sara Serent îl compară cu brioche, o pâine dulce franțuzească, moale și pufoasă, dar spune că se deosebește prin umpluturile specifice, precum nucă, cacao, zahăr sau mac.

Sara Serent îl compară cu Roscón de Reyes, un desert tradițional spaniol preparat din aluat dospit și consumat de sărbătoarea Regilor Magi. Cele două deserturi seamănă prin aluat și prin legătura cu tradițiile, însă au gusturi și umpluturi diferite.

sursa video: Sara Serent

Plăcinta cu mere, pe locul trei

Locul al treilea în topul Sarei Serent este ocupat de plăcinta cu mere. Tânăra o descrie ca pe un desert făcut din aluat, umplut cu mere și zahăr și, uneori, presărat cu zahăr pudră. Ea spune că îi amintește de deserturile de casă din Spania, dar are un gust specific românesc.

Pe locul al patrulea se află amandina, desertul preferat în special de cei care iubesc ciocolata. Tânăra o descrie ca pe un desert individual, cu blat însiropat și cremă de ciocolată sau cacao.

„Este foarte intens, umed și destul de consistent”, spune ea.

În opinia sa, în Spania, amandina ar putea fi comparată cu o prăjitură de ciocolată foarte gustoasă, chiar dacă rețeta și gustul sunt diferite.

Ultimul loc din clasament este ocupat de negresă, un desert foarte popular în România.

Sara Serent descrie negresa ca pe o prăjitură densă și consistentă, pe care o compară cu un brownie. Deși cele două deserturi au anumite asemănări, ele diferă ca rețetă și gust.

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