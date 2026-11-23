Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, a anunțat că a refuzat invitația la recepția oficială organizată de Ziua Națională, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. La rândul său, Marian Godină, influencer și fost polițist, a explicat că a refuzat invitația la recepția de anul trecut după ce a fost anunțat că prezența soției sale nu mai era acceptată.

Foto: Facebook/Andrei Roșu

Andrei Roșu a publicat o fotografie cu invitația primită din partea președintelui Nicușor Dan la recepția oficială organizată de Ziua Națională, pe 1 decembrie, la Palatul Cotroceni.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea.

Iar consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația... Voi cum ați fi procedat?”, a transmis aceasta.

Marian Godină a afirmat că prezența soției sale la recepția de anul trecut a fost refuzată de organizatori deoarece era „presiune mare pe listă”.

„Am pus între ghilimele cuvintele pentru că fix așa au fost folosite. Presiunea mare pe listă am tradus-o ca fiind pusă de foarte mulți pupincuriști care voiau să se vadă acolo.

„Am considerat atunci că nu am de ce să accept o asemenea invitație și am refuzat-o. Niciodată soția mea nu va reprezenta pentru mine o problemă care necesită «remediere». Mai ales că 1 Decembrie este și ziua în care am cerut-o pe Georgiana de soție.”

Marian Godină Foto: Facebook

Godină remarcă faptul că mai multe persoane își publică invitațiile de la Cotroceni, anunțând că nu vor participa. El spune că fiecare este liber să refuze invitația, dar consideră ironic că este numit „pupincurist” de oameni care, în opinia sa, au o atitudine contradictorie.

„Eu am refuzat să merg la Cotroceni, deși fusesem invitat, pentru că nu am acceptat ca prezența soției mele să fie considerată o problemă care trebuie «remediată».

Iar unii dintre cei care mă fac pupincurist, am impresia că, dacă i-ar suna mâine cineva să le spună că îi așteaptă Călin Georgescu sau Georgr Simion la Cotroceni, ar fi în stare să divorțeze până seara, numai să nu piardă invitația.

Desigur, e doar o impresie. Dar una destul de amuzantă. Cât despre lista de anul ăsta, nu pot decât să mă bucur că e o muncă mai ușoară pentru consilieri, întrucât nu mai e așa mare «presiune pe listă.»”