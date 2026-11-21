Președintele Nicușor Dan a asistat vineri seară, 20 noiembrie, alături de fiul său, la meciul de rugby dintre România și Canada, care a avut loc pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

Foto: Captură video Digi24

„Mi-a plăcut mai mult cel cu Tonga, dar și acesta a fost frumos”, a spus Nicușor Dan jurnaliștilor, după meci, precizând că este al doilea meci pe care fiul său îl urmărește de pe stadion, scrie Digi24.

Întrebat ce mesaj are pentru selecționerul naționalei de fotbal, Gică Hagi, șeful statului i-a urat succes.

„Urmează o campanie de calificare. Mult succes!”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă intenționează să participe și la meciurile naționalei de fotbal, șeful statului a răspuns: „Mai vedem”.

Naționala de rugby a României a pierdut în fața Canadei, scor 26-27, deși a condus la pauză cu 12-10. „Stejarii” au încheiat seria meciurilor din noiembrie cu trei înfrângeri, după cele cu Tonga (38-43) și Statele Unite (24-53).

Pe 6 noiembrie, președintele a fost prezent, tot alături de fiul său, la partida dintre România și Tonga, pierdută de „Stejari” cu scorul de 38-43, în a 4-a etapă din World Rugby Nations Cup.

Înaintea confruntării, Nicușor Dan a mers la vestiare și le-a urat succes Stejarilor. După meci, căpitanul Stejarilor, Cristi Boboc, a mărturisit că s-a simțit onorat de faptul că președintele României a mers în vestiarul lor și le-a urat succes.

În primele trei meciuri ale Cupei Națiunilor, disputate în vară, în America de Sud, România a pierdut cu Chile (31-48), a terminat la egalitate (36-36) cu Uruguay și a câștigat (38-37) cu Samoa. Nouă puncte a acumulat România după 3 etape din World Rugby Nations Cup 2026, fiind pe locul 4 în Grupa Africa-Europa-Asia, la egalitate cu Spania, însă având esaveraj inferior.

Primele două locuri sunt ocupate de Georgia, care are 14 puncte, și Portugalia, cu 12 puncte.